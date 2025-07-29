Irak'ta Sıcaklıklar 50 Dereceyi Aştı, Elektrik Kesintileri Vatandaşları Zorluyor

Termometrelerin 50 dereceyi aştığı Irak'ta özellikle başkent Bağdat'ın yanı sıra Basra ve diğer güney bölgelerinde hayat adeta durma noktasına gelirken, uzmanlar yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki riskleri konusunda uyarıyor.

Aşırı sıcaklarla birlikte ülkede yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri, halkı bunaltıyor. Klimaların çalışmaması, soğutma sistemlerinin devre dışı kalması ve içme suyunun dahi soğutulamaması günlük hayatı zorlaştırıyor.

Iraklılar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda hükümete tepki gösteriyor.

Sağlık ve İçişleri bakanlıkları halka öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

İklim uzmanları, bu sıcaklıkların artık normal hale geldiğine ve iklim değişikliğinin etkilerinin Irak gibi Orta Doğu ülkelerinde daha yıkıcı hissedildiğine dikkati çekiyor.

Uzmanlar, su kaynaklarının yönetimi, yeşil alanların artırılması ve altyapı yatırımlarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

"Termometreler Musul ve Kerkük'te 50, Bağdat'ta 51, Basra'da ise 52 dereceyi gördü"

Irak Meteoroloji Kurumu Sözcüsü Amir Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Geçtiğimiz cumartesi günü yüksek sıcaklıklardan en çok etkilenen başkent orta kısım ile güney bölgeler oldu. Kuzey bölgemizde bile sıcaklıklar 45 ile 50 derece arasında seyrediyor. Termometreler Musul ve Kerkük'te 50, Bağdat'ta 51, Basra'da ise 52 dereceyi gördü." ifadelerini kullandı.

Geçen yıllarda da Irak'ta sıcaklıkların 50 dereceyi aştığına işaret eden Cabiri, yarından itibaren sıcaklıklarda çok az bir düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Cabiri, sokakta çalışmak zorunda kalan işçilerin şemsiye gibi sıcaktan korunma malzemeleri kullanmaları ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğini vurguladı.

Elektrik kesintileri ve yakıt yetersizliği

Bağdat'ta buz üretim fabrikası bulunan Ali Selam ise elektrik kesintileri ve yakıt yetersizliği nedeniyle fabrikayı çalıştırmak için yüksek paralar ödemek zorunda kaldığını söyledi.

"Devlet vergisini ve çalışanların maaşlarını ödeyebilmekte zorlanıyorum." diyen Selam, sıcaklıkların kavurucu düzeyde olduğu bu günlerde günlük 2 binin üzerinde buz kalıbı sattığını aktardı.

"İklim değişikliğinin etkileri Irak gibi Orta Doğu ülkelerinde daha yıkıcı hissedilebilir"

Bağdat'ta sokakta buz satarak geçinen Esir Salah, "Sıcaklıklar 50 dereceyi geçiyor. Elektrikler günlük 3 ila 4 saat ancak veriliyor. Sıcaklardan nefes alamaz durumdayız. Buzları yetiştiremiyorum. Sokakta su satan çocuklar bile suları soğutmak için buz alıyorlar." diye konuştu.

İklim uzmanı Mehdi Kazım da "Sıcaklıklar maalesef normal hale geldi. İklim değişikliğinin etkileri Irak gibi Orta Doğu ülkelerinde daha yıkıcı hissedilebilir. Su kaynaklarının yönetimi, yeşil alanların artırılması ve altyapı yatırımlarının acilen elden geçirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.