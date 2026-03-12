Haberler

Irak'ta Kerkük petrolünün IKBY üzerinden Ceyhan'a gönderileceği iddia edildi

Güncelleme:
Irak, Kerkük petrolünü IKBY üzerinden Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na günlük 600 bin varil ihraç etme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki siyasi ve ekonomik dinamiklerin etkisiyle şekilleniyor.

Irak'ta Kerkük petrolünün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) boru hattı üzerinden Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na günlük 600 bin varile kadar yeniden ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Rudaw TV'ye konuşan Irak Petrol Bakanlığı'ndan bir kaynak, Kerkük petrolünün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) boru hattı üzerinden Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na günlük 600 bin varile kadar yeniden ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını iddia etti.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Sahib Bezzun da, Rudaw'a yaptığı açıklamada,

"Kerkük petrolünün IKBY üzerinden Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na ihracatı yeniden başlıyor. Bu sadece bir talep değil, aynı zamanda bir anlaşmadır." dedi."

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırılar nedeniyle çatışmaların tırmanması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesinin Bağdat'ı petrol ihracatı için farklı güzergahlar aramaya zorladığını ifade eden Bezzun, "Bu kapsamda Bağdat, Akdeniz'deki Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na bağlayan boru hattını kullanmak için IKBY'den resmi onay talep etti." ifadelerini kullandı.

Bölgesel çatışma nedeniyle Irak Petrol Bakanlığı ile IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında ortak bir komite kurulmasına karar verildiğini söylen Bezzun, komitenin önümüzdeki günlerde boru hatlarının teknik ve lojistik durumunu incelemek için sahada ziyaretler gerçekleştireceğini belirtti.

Sözcü Bezzun, "Daha önce günde yaklaşık 230 bin varil petrol, IKBY depolama tesislerine gönderiliyordu. Ancak yeni anlaşma kapsamında hattın günlük 600 bin varillik tam kapasiteyle çalıştırılması ve ileride kapasitenin daha da artırılması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ancak IKBY'den bir yetkili ise bu iddiayı reddederek, petrol sahaları için güvenlik garantileri ve IKBY'nin, ABD dolarına erişimi gibi "pazarlık konusu olmayan" şartların bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
