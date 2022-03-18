Irak'ta DEAŞ korkusuyla erken evlenen Fatma'nın eşine Türkiye'de hapis

IRAKLI Türkmen Fatma Zeynel (20), Deaş'ın kendisini kaçırmasından korkunca 2015'te, 13 yaşındayken Mohammed Hussein Zeynel (27) ile dini nikah yaparak, Türkiye'ye geldi. Fatma Zeynel, ikinci çocuğunu düşük yapıp, hastaneye kaldırılınca eşi Muhammed Hussein Zeynel, 'cinsel istismar' suçundan gözaltına alınarak, serbest bırakıldı. Zeynel, tutuksuz yargılandığı davada 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatma Zeynel, Irak'ta terör örgütü Deaş'ın kendisini kaçırıp, zorla evlendirilmesinden korkarak, henüz 13 yaşındayken Mohammed Hussein Zeynel ile dini nikahla evlendi. Çift, düğünün ardından Türkiye'ye gelerek Ankara'ya yerleşti. Keçiören ilçesinde ilk çocuğunu dünyaya getiren Fatma Zeynel, 2018'de ikinci çocuğuna hamileyken rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi'nde tedaviye alınan Zeynel'in düşük yaptığı belirlendi. Hastane yetkilileri, Zeynel'in yaşının küçük olması nedeniyle polise haber verdi. Fatma Zeynel'in eşi Mohammed Hussein Zeynel, 'cinsel istismar' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Zeynel, savcılık sorgusunda, "2015 yılı Ağustos ayında Türkiye'ye geldik. Irak'ta evlilik için bildiğim kadarı ile yaş sınır yoktur. Ben eşimin hürriyetini tahdit etmiş değilim. Evli olduğum için de cinsel ilişkiye girmemiz normaldir. Biz Irak Telafer şehrinde evlenmiştik. O zamanlar IŞİD yönetimi vardı. Biz evlendiğimizde bize evlilik belgesi verildi. Türkiye'ye gelince biz korkudan yırttık. Çünkü içinde IŞİD bayrağı vardı. O belgeyi bulmam mümkün değil" dedi.