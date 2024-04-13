Irak, İran'dan İsrail'e yönelik İHA saldırıları sonrası hava sahasını kapattı

Irak, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Bakan, ülkedeki tüm uçuşların da durdurulduğunu belirtti.

Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada da Irak hava sahasının kapatılmasının geçici ve önlem amaçlı olduğu bildirildi.

Açıklamada, hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara sabah saat 05.30'a kadar kapatıldığını ve bunun duruma göre uzatılabileceği de aktarıldı.

İsrail ordusu, İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İHA'ları izlediğini açıklamıştı.