Haberler

Irak hükümeti, ABD mutabakatıyla ülkeye yeni dolar sevkiyatı ulaştığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak hükümeti, ABD ile yürütülen mutabakatlar çerçevesinde ülkeye yeni nakit dolar sevkiyatının ulaştığını bildirdi. Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, sevkiyatın döviz akışının devamlılığı ve yabancı para ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Irak hükümeti, ABD ile yapılan mutabakatlar kapsamında ülkeye yeni nakit dolar sevkiyatının ulaştığını bildirdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, ülkenin resmi ajansı INA'ya konuya dair açıklamada bulundu.

Abbudi, ABD'den yapılan yeni nakit dolar sevkiyatının, döviz akışının devamlılığını sağlamak ve ülkenin yabancı para ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen mutabakatlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Abbudi, sürecin mevcut politikalar doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Abbudi, daha önce yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ABD ile nakit dolar sevkiyatlarının sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

Melekler hazır! Moda dünyasının beklediği şova sayılı günler kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Sadece 3 maç oynamıştı! Deniz Gül için karar

Sadece birkaç maç oynamıştı! Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! İşte nedeni
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu negatif

Nilperi Şahinkaya uyuşturucu test sonucunu açıkladı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz idmana çıkmadı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı

Tuğyan'ın Güllü'yü nasıl katlettiğini mahkemede itiraf etti