Irak Petrol Bakanlığı: Kerkük petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden yeniden pompalanması ve ihracatı başladı

Irak, bir süredir durdurulan petrol pompalama ve ihracat faaliyetlerini Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlattığını açıkladı. Bu adım, federal hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmanın bir sonucu olarak gerçekleştirildi.

Irak, bir süredir durdurulan petrol pompalama ve ihracat faaliyetlerinin Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlatıldığını duyurdu.

Irak Petrol Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı doğrultusunda bir süredir durdurulan ham petrol pompalama ve ihracat faaliyetlerinin, Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlatıldığı belirtildi.

Bu adımın, federal hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında varılan anlaşmanın bir sonucu olarak gerçekleştirildiği aktarılarak, böylece Irak'ın en önemli stratejik ihracat hatlarından birinin yeniden devreye alındığı, petrol ihracat sisteminin esnekliğinin güçlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İlk aşamada günlük yaklaşık 250 bin varil ihracat kapasitesi hedefleniyor. Bu gelişme, ilgili tüm kurumlar arasındaki koordinasyonun ve ortak ulusal hedeflerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor."

Ayrıca bu stratejik adım, Kerkük sahalarının Irak ekonomisine olan önemli katkısını bir kez daha ortaya koyuyor ve petrol sektöründe çalışanların zorluklara rağmen kararlılıkla görevlerini sürdürdüğünü gösteriyor."

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
