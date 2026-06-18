Haberler

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan ile ikili ilişkileri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüşerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ile bölgesel istikrar konularını ele aldı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, Büyükelçi İnan ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğinin genişletilmesi konuları değerlendirildi.

Başbakan Zeydi, ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, yatırım alanında yeni fırsatların oluşturulmasının ortak ekonomik zorluklarla mücadele kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti.

Taraflar ayrıca, bölgede istikrar ve sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ile "çatışmaların yayılmasının ve savaşların genişlemesinin" önlenmesi konusunda koordinasyonun sürdürülmesinin önemini ele aldı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar 'Süper' diyor

İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Taliban'dan devlet memurlarına akıllı telefon yasağı

Taliban'dan büyük yasak: Uymayan yandı!
16 milyar TL'lik 'La Casa De Samsun' davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum

16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı
Trafikte doktorun hakaretlerine maruz kalan genç konuştu

Kadın doktorun hakaretler yağdırdığı gençten açıklama var
Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı

Milyonlarca oyuncu bunu bekliyordu: 680 günlük yasak kalktı

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle