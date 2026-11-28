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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi hükümetin yolsuzlukla mücadele, kaçakçılığı önleme ve silahın devlet kontrolünde olması başta olmak üzere reform programlarını uygulamayı sürdürdüğünü belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeydi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Irak ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler ve başta ekonomi, ticaret ve yatırım olmak üzere çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Zeydi, hükümetin yolsuzlukla mücadele, kaçakçılığı önleme ve silahın devlet kontrolüne alınması başta olmak üzere reform programlarını uygulamayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Ekonomik reformların mali ve ekonomik istikrarı güçlendirmeyi ve yatırım için elverişli bir ortam oluşturmayı hedeflediğini ifade eden Zeydi, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Macron da Irak hükümetinin çalışmalarına ve reform programlarına destek verdiğini belirterek, Fransa'nın Irak ile çeşitli alanlarda işbirliği ve ortaklık ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kaynak: AA