Irak Başbakanı Sudani, yeni Kerkük Valisi Ağa ile görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'ün yeni Valisi Muhammed Seman Ağa'yı kabul ederek, Kerkük İl Meclisinin güvenini kazanmasından dolayı Ağa'yı tebrik etti.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani ve Ağa görüşmesinde, vilayetteki genel durum ele alındı; Kerkük ilinin tüm ilçe ve nahiyelerinde hizmet sektörünün geliştirilmesine yönelik plan ve çalışmalar değerlendirildi.

Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin seviyesini yükseltmeye yönelik bir program çerçevesinde, ilin istikrarına katkı sağlanması ve tüm vatandaşların çıkarlarının korunması gerektiği vurgulandı.

Başbakan Sudani, hükümetin yerel yönetimleri ve il meclislerini destekleme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, hizmet ve kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi, ilin koşullarının iyileştirilmesi ve ekonomik durumunun geliştirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, 16 Nisan'da Kerkük İl Meclisi tarafından kente vali olarak seçilmişti.