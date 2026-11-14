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Irak Başbakanı, Babil'de petrol kaçakçılığı soruşturmasında 5 yetkiliyi görevden aldı

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Babil'deki Curf es-Sahar'da petrol kaçakçılığı soruşturmasında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden aldı. Görevden alınanlar arasında Babil Polis Müdürü ve istihbarat müdürleri var; Zeydi kaçakçılığa karışanların yargıya sevk edilmesini istedi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Babil vilayetindeki Curf es-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden aldı.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, petrol kaçakçılığına karışanların yargıya sevk edilmesi talimatı verdi.

Zeydi, soruşturma kapsamında güvenlik ve idari birimlerde görev yapan 5 üst düzey yetkilinin görevden alınmasına karar verdi.

Görevden alınanlar arasında Babil Polis Müdürü, Kuzey Babil Polis Müdürü, İçişleri Bakanlığına bağlı Babil İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürü, Babil Ulusal Güvenlik Müdürü ile Babil Vilayeti İstihbarat ve Güvenlik Müdürü yer alıyor.

Irak Başbakanı'nın talimatının, bölgede petrol ürünlerinin kaçakçılığına ilişkin iddiaların araştırılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması kapsamında verildiği belirtildi.

Zeydi'nin talimatıyla üst düzey bir hükümet komisyonu, petrol ürünleri kaçakçılığı iddialarını soruşturmak amacıyla Curf es-Sahar bölgesine girerek incelemelerde bulunmuştu.

Komisyonun bölgeye gönderilmesi, Irak güvenlik birimlerinin Curf es-Sahar'daki petrol boru hatlarından yasa dışı yollarla petrol ürünleri çekildiğine ilişkin raporlarının ardından gelmişti.

Söz konusu raporlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde tankerlerin kullanıldığı, bazı noktaların ise petrol ürünlerinin taşınması ve depolanması amacıyla kullanıldığından şüphelenildiği belirtilmişti.

Babil Valisi Ali Turki el-Cemali ise bölgede petrol kaçakçılığı yapıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Cemali, güvenlik raporlarında işaret edilen noktanın, güvenlik güçlerine ait araçların yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan eski bir akaryakıt istasyonu olduğunu savunmuştu.

Şii Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı olan Cemali, söz konusu açıklamalarının ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ağustos ayında da Başbakan Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan başka bir hükümet komisyonu Curf es-Sahar'ı ziyaret ederek güvenlik, kamu hizmetleri ve tarımsal faaliyetlere ilişkin incelemelerde bulunmuştu.

Curf es-Sahar bölgesindeki güvenlik durumu

Curf es-Sahar'da başta Irak Hizbullahı olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam etti.

Kaynak: AA
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