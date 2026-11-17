Irak Bakanlar Kurulunun, Bağdat yönetiminin 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye uzanan boru hattından ham petrol sevkiyatının yeniden başladığını duyurmasının ardından, söz konusu boru hattının düzenlenmesine yönelik tavsiyeyi onayladığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, karar ülkenin güneyindeki Necef vilayetinde Başbakan Ali ez-Zeydi başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alındı.

Toplantıda, Irak-Türkiye boru hattının düzenlenerek geliştirilmesine ilişkin tavsiyenin onaylandığı belirtilirken, tavsiyenin içeriğine veya kapsadığı teknik çalışmaların detaylarına dair bilgi paylaşılmadı.

Sevkiyat günlük 120 bin varil kapasiteyle yeniden başlamıştı

Irak Petrol Bakanlığı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen teknik ve operasyonel testlerin tamamlanmasının ardından eski boru hattı üzerinden ihracat amacıyla ham petrol sevkiyatının 12 yıl aradan sonra ilk kez yeniden başladığını duyurmuştu.

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır da sevkiyatın günlük 120 bin varil kapasiteyle başladığını ve aşamalı olarak 500 bin varile çıkarılacağını, ancak bu hedefe ne zaman ulaşılacağının henüz belirlenmediğini ifade etmişti.

Hürmüz Boğazı'na alternatif stratejik güzergah

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük petrol sahalarını Türkiye'nin güneyindeki Akdeniz kıyısında yer alan Ceyhan Limanı'na bağlayan hat, ham petrolün Hürmüz Boğazı'na uğramadan dünya pazarlarına ihraç edilmesine olanak tanıyor.

Türkiye ile Irak arasında inşa edilen boru hattının faaliyetleri 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucunda dururken, hattın yeniden faaliyete geçmesi Irak'ın petrol ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan aksaklıklardan etkilenen bağımlılığının azaltılması bakımından kritik önem taşıyor.

Kaynak: AA