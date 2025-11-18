IQ Money'e kayyum atandı, faaliyet izni iptal edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler yapıldı. Operasyonda 155 milyar dolarlık yasadışı gelir elde edildiği belirlendi ve TMSF kayyum olarak atandı.Operasyonda 26 şüpheli de göz altına alındı.

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere bir dizi organize suç faaliyeti suçlamasıyla bu sabah operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini; bunlardan 26'sının gözaltına alındığını, şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konulduğunu duyurdu. Şirkete mahkeme kararıyla TMSF kayyum atandı.

155 MİLYAR DOARLIL YASA DIŞI GELİR

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Kanuna Muhalefet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönündeki tespitler üzerine soruşturma işlemleri derinleştirilmiştir.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞI İLE BAĞDAŞMIYOR

MASAK tarafından yapılan analizlerde; IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma–çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında 'bet', 'bahis', 'oyun', 'kumar', 'dolandırıcı' gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlenmiştir. Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL'nin, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur.

DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında ise; 22/11/2023 tarihinde faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money adlı şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirilmiştir. Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğü görülmüştür.

26 KİŞİ GÖZALTINDA

18 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş; şahısların ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konulmuştur.

Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanması sağlanmış, 5549 sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince şirkete el konulmuştur.