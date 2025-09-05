İpsala Spor Kulübü Pehlivanları Yunanistan'da Başarı Elde Etti

İpsala Spor Kulübü pehlivanları, Yunanistan'da düzenlenen Alantepe Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başarı elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kozlukebir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan organizasyona çok sayıda güreşseverin katıldığı belirtildi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden sporcuların başarısıyla gurur yaşattığı aktarılan açıklamada, "Sporcularımızın gösterdiği başarı hem kulübümüzün hem de ülkemizin güreşteki güçlü geleneğini bir kez daha ortaya koydu. Bu gururu İpsala halkıyla paylaşmaktan onur duyuyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çeltik maliyeti raporu açıklandı

İpsala Ziraat Odası, İpsala Ticaret Borsası, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği, sulama kooperatifleri ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince hazırlanan çeltik maliyeti raporu açıklandı.

Rapora göre, 1 dekar çeltik üretim maliyeti kira, mazot, gübre, işçilik, ilaçlama, sigorta, bakım-onarım, hasat ve depolama giderleri dahil 29 bin 55 lira olarak belirlendi.

Yapılan hesaplamada 1 dekar alandan ortalama 700 kilogram ürün elde edildiği, buna göre 1 kilogram çeltik maliyetinin ise yaklaşık 41,50 lira olduğu kaydedildi.

Raporda, destekleme ve fiyat politikalarının bu gerçekler ışığında düzenlenmesi gerektiğini belirtildi.

Aile Yılı ziyareti

İpsala Devlet Hastanesi ekipleri, Aile Yılı kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastane yetkilileri taburcu edilen hastaları evinde ziyaret etti.

Vatandaşların sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler alındı.

Ayrıca hastaların hastaneden almış oldukları hizmetlerin kalitesi değerlendirildi.