İpek Yolu Rallisi Daveti Brüksel'de Gerçekleşti

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, kendisinin de bir bölümüne dahil olduğu 2024 İpek Yolu Rallisi'nin yolculuğunun paylaşıldığı davet verdi.

Kaymakcı'nın ev sahipliğinde Brüksel'deki Daimi Temsilcilik binasında düzenlenen etkinliğe, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, ralli rotasındaki ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.

Bu yaz Almanya'dan başlayarak Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya'dan geçip Moğolistan'da son bulan rallinin bir kısmına katılan Büyükelçi Kaymakcı, anılarını şahsi fotoğraflarından oluşan bir sunumla paylaştı.

Kaymakcı, karşılaştıkları misafirperverlik ve kültürel zenginliklerin bıraktığı etkiden övgüyle söz ederken, bu tür etkinliklerin dostluğu pekiştirmenin yanı sıra aynı zamanda gümrüklerin nasıl işlediğini deneyimleme imkanı da verdiğini dile getirdi.

Büyükelçi Kaymakcı, "Brüksel'de Batı-Doğu arasında bağlantılılığı geliştirmek için çalışmalıyız." dedi.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de 18 yıldır düzenledikleri rallinin ilk kez Moğolistan'a ulaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Serin, 2025 rallisinin 11 Mayıs'ta Brüksel'den yola çıkmasını hedeflediklerini duyurdu.

Dünyanın en uzun rallisi olarak bilinen İpek Yolu (Silk Road) Rallisi, hıza değil, ödevlere dayalı bir nitelik taşıyor.