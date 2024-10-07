Üye Girişi
Haberler

İpek Yolu Rallisi Daveti Brüksel'de Gerçekleşti

İpek Yolu Rallisi Daveti Brüksel'de Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 2024 İpek Yolu Rallisi'nin yolculuğunu paylaştığı bir etkinlik düzenledi. Rallinin kültürel zenginlikleri ve dostluk bağları üzerine vurgular yapıldı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, kendisinin de bir bölümüne dahil olduğu 2024 İpek Yolu Rallisi'nin yolculuğunun paylaşıldığı davet verdi.

Kaymakcı'nın ev sahipliğinde Brüksel'deki Daimi Temsilcilik binasında düzenlenen etkinliğe, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, ralli rotasındaki ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.

Bu yaz Almanya'dan başlayarak Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya'dan geçip Moğolistan'da son bulan rallinin bir kısmına katılan Büyükelçi Kaymakcı, anılarını şahsi fotoğraflarından oluşan bir sunumla paylaştı.

Kaymakcı, karşılaştıkları misafirperverlik ve kültürel zenginliklerin bıraktığı etkiden övgüyle söz ederken, bu tür etkinliklerin dostluğu pekiştirmenin yanı sıra aynı zamanda gümrüklerin nasıl işlediğini deneyimleme imkanı da verdiğini dile getirdi.

Büyükelçi Kaymakcı, "Brüksel'de Batı-Doğu arasında bağlantılılığı geliştirmek için çalışmalıyız." dedi.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de 18 yıldır düzenledikleri rallinin ilk kez Moğolistan'a ulaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Serin, 2025 rallisinin 11 Mayıs'ta Brüksel'den yola çıkmasını hedeflediklerini duyurdu.

Dünyanın en uzun rallisi olarak bilinen İpek Yolu (Silk Road) Rallisi, hıza değil, ödevlere dayalı bir nitelik taşıyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel

Faruk Kaymakcı İpek Yolu Türkiye Brüksel

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 21. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi? Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 3. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.