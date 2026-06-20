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Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Çin'deki Spor ve Sağlık Girişimi 100 Milyon Kişiye Ulaşmayı Amaçlıyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Çin'deki Spor ve Sağlık Girişimi 100 Milyon Kişiye Ulaşmayı Amaçlıyor
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Çin'deki Topluluk Spor ve Sağlık İşbirliği Girişimi ile 2028 sonuna kadar 100 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini duyurdu. Girişim kapsamında 32 spor ve sağlık merkezi açılırken, Çin'de düzenli fiziksel aktivite oranının yalnızca %37,2 olduğu belirtildi.

CENEVRE, 20 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Çin'deki Topluluk Spor ve Sağlık İşbirliği Girişimi'yle 2028 yılı sonuna kadar Çin'de 100 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.

Komitenin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre girişimin bir parçası olarak, Çin genelinde 32 topluluk spor ve sağlık merkezi, komitenin küresel "Let's Move" (Haydi Hareket Edelim) girişiminden ilham alarak, 23 Haziran'daki Olimpiyat Günü öncesinde her yaştan insan için tesisler ve aktiviteler sunuyor.

Açıklamada, "Bu girişim Çin'deki önemli bir halk sağlığı sorununa yanıt veriyor. Ülkede nüfusun yalnızca yüzde 37,2'si düzenli olarak spor ve fiziksel aktiviteye katılırken, ergen erkeklerin yüzde 80'i ve kızların yüzde 85'i Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği fiziksel aktivite düzeyine ulaşamıyor" denildi.

Ocak 2026'da başlatılan girişim, spor ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etmeyi amaçlayan dijital ve yüz yüze etkinliklerle yürütülüyor.

Komite, Çin Spor Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği içinde, sağlığı destekleyen spor ve fiziksel aktivitelere erişimi artırmayı ve daha aktif, daha sağlıklı topluluklar oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Çin'deki program, Dünya Sağlık Örgütü ve küresel sağlık sivil toplum örgütü PATH ile işbirliği içinde Gana, Tanzanya, Nepal, Peru ve Vietnam'da yürütülen daha geniş çaplı Spor ve Sağlık İşbirliği Girişimi'nin bir uzantısı niteliğinde.

Kaynak: Xinhua
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