'İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az'

TÜRK Kadınlar Birliği 'Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz' projesinin yöneticisi Ayşen Karakulak, insan hakları kurullarında kadın örgütlerinin sayısının az olduğunu söyledi. Karakulak, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonları (KYŞMİDK) genellikle pandemi gerekçesiyle olağan toplantılarını yapmadıklarını belirttiler. KYŞMİDK toplantılarına belli kadın örgütlerinin çağrıldığı görüldü" dedi.

Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen 'Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz' projesinin Erzurum toplantısına katılan yönetici Ayşen Karakulak, Ocak 2020'de başlayan projenin 7 bölgede 35 ilde yürütüldüğünü kaydetti. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi salonunda, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Karakulak, Türk Kadınlar Birliği'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuki güvenceler sağlayan sözleşmelerin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla projenin hazırlandığı bilgisini verdi. AB Delegasyonu'nun desteğiyle Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği'nin de destek verdiğini belirten Karakulak, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda emek veren, çalışma yapan kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile deneyimlerini paylaştıklarını belirtti.