İnşaat Şantiyelerinden Bakır Kablo ve Malzeme Çalan Şüphelilere Operasyon

İnşaat şantiyelerinde maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlığı olaylarıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, örgütün liderliğini Doğukan Arslanhan'ın yaptığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.