İnşaat sahibi serbest bırakıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 6 yaşındaki Kerem Çelik'in bir inşaatın havuzunda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan inşaat sahibi, yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 9 Eylül Cumartesi günü Çakırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, havuzdan çıkarılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmalar sonucunda cansız bedenin 6 yaşındaki Kerem Çelik'e ait olduğu tespit edildi. Çelik, dün, Çakırbeyli Caminde kılınan namaz sonrası Çakırbeyli Mezarlığında toprağa verildi.

İnşaat sahibi serbest kaldı

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda inşaat sahibi M.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR