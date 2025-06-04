İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) tedarik sayısını artırarak 2025 yılına kadar hedeflerini 100.000'e çıkarmayı planlıyor. Açıklanan yeni rakam bir yıl öncesinin tam on katı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik ettikleri insansız hava aracı (İHA) sayısını büyük ölçüde artıracaklarını açıkladı. 2024'te 10.000 olarak belirlenen tedarik hedefinin 2025 itibarıyla 100.000'e çıkarılacağı belirtildi.

İngiltere, Ukrayna'ya sağladığı İHA tedarikini 10 katına çıkarmaya hazırlanıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya İHA tedariki hedeflerinin 2025 yılı itibariyle 100.000'e çıkarıldığını duyurdu.

TAM 10 KATI

2024 yılında İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı İHA tedariki 10.000'di. Açıklanan yeni rakam bir yıl öncesinin tam on katı olarak kayıtlara geçti.

NATO TOPLANTISINDA EK FONU DUYURACAK

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Brüksel'de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile yapılacak NATO toplantısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimi için 247 milyon sterlin tutarında ek fon sağlanacağını duyuracak.

Söz konusu fon, Ukrayna askerlerine İngiliz topraklarında eğitim verilmesi ve 2022'den bu yana 55.000'den fazla Ukrayna askerine temel savaş eğitimi veren Interflex Operasyonu'nun desteklenmesinde kullanılacak. Healey, 2025'in başından bu yana Ukrayna'ya 140.000 adet topçu mühimmatını başarıyla teslim ettiğini de teyit edecek.

RUSYA RAHATSIZ

Ukrayna'ya silah tedarikinin çatışmanın çözümünü engellediğine inanan Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

yani şimdi Rusya bunu savaş sebebi saysa ve bunları teker teker skse hak değil mi . savaş senin savaşın değil senin toprağın değil Ruslar ve Ukraynalilar bir elmanın iki yarısı gibiler ne diye silah verip savaşı büyütüyorsun. herkes en büyük şeytan ABD sanar ama israili Kuranda her türlü pisliği yapanda uk dir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ERDEM:

iha ne işe yarıyorki Rusya bunların hepsini düşürüyor. Dronlar bundan daha çok iş yapıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelih İnce:

küresel güç odaklarının savaşları nasıl gelir ve sömürü odağı olarak kullandığına örnektir. hem silah satıyor hem de geleceğini ipotekliyor. ukraynadaki askerde siperde çarpışıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.