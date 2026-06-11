Kral III. Charles'ın Doğum Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı

BİRLEŞİK Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü ve Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki uzun süreli ortaklığı kutlamak amacıyla, 'Bir Yaz Gecesi Rüyası: Britanya'yı Ziyaret Etmek' temasıyla Milli Gün resepsiyonu düzenledi. Etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü ile iş dünyası, kültür, eğitim ve sivil toplum liderleri de katıldı. Resepsiyonda, her iki ülkenin sahne sanatları yeteneği de sergilendi. Konuklar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nın müzisyen ve dansçılarının performanslarını izledi ve Hamilton'daki rolüyle tanınan West End yıldızı Christine Allado'nun özel gösterisiyle, Londra tiyatro sahnelerine şahit oldu.

Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, bunun, Majestelerinin 78'inci doğum gününün resmi kutlamaları olduğunu belirterek, etkinliğin önemine değindi.

'24-25 MİLYAR DOLARA ULAŞAN TİCARET HACMİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDE'

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Birleşik Krallık ile olan bağların, sürekliliği, ortaklığı ve ilerlemeyi temsil ederek dünya genelinde Türkiye'nin sahip olduğu en önemli ilişkilerden biri olduğunu kaydetti. İlişkilerin vurgulanmayı hak ettiğine inandığı pek çok yönü olduğuna dikkati çeken Gümrükçü, "Birincisi, ekonomik bağlarımız. Bilirsiniz, karşılıklı yatırımlardan ortak girişimlere, mali bağlarımızdan uluslararası kuruluşlardaki ve üçüncü ülkelerdeki iş birliğimize kadar pek çok konudan bahsedilebilir. Ancak bence en gösterge niteliğinde olanı, geçen yıl neredeyse 24-25 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizdir. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ve yatırımları daha da genişletmek, daha da artırmak için büyük bir potansiyelimiz olduğuna inanıyorum. ve bu sadece kişisel bir temenni ya da inanış değil, bir gerçek. Çünkü ticaret bakanlıklarımız şu anda serbest ticaret anlaşmamızın kapsamını modernize etmek ve genişletmek için oldukça yakın bir şekilde çalışıyorlar. İkinci alan elbette güvenlik iş birliğimizdir. Aslında güvenlik iş birliğimiz Soğuk Savaş boyunca ve sonrasında her zaman büyük bir önem taşımıştır ancak özellikle bugün, hepimizin giderek daha karmaşık hale gelen küresel zorluklarla ve bölgesel zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde; ya da Avrupa güvenliğinin geleceği için çığır açıcı bir an olarak tanımladığım bir dönemde, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. NATO'nun Ankara zirvesine 27 günden az bir süre kala, güvenlik iş birliğimizi derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye devam etmekten çok memnunum" dedi.

'BİRÇOK GENÇ TÜRK ÖĞRENCİ İÇİN EN POPÜLER DESTİNASYONLARDAN BİRİ'

Değinmek istediği üçüncü ve son alanın, iki ulus arasındaki en güçlü bağ ve organik köprü olarak ifade eden Gümrükçü, "Sadece geçen yıl, Birleşik Krallık'tan, Türkiye'ye 4,5 milyon Britanyalı turistin geldiğini öğrenmekten çok mutlu oldum. Bu bağları daha da derinleştiriyor ve bu köprüyü sağlamlaştırıyor. Ama bence bunun tersi de geçerli çünkü Birleşik Krallık da Türk turistler için en popüler destinasyonlardan biri. Ama daha da önemlisi ve çok daha önemlisi, Birleşik Krallık, yüksek öğrenimlerine Birleşik Krallık'ta devam etmek isteyen birçok genç Türk öğrenci için en popüler destinasyonlardan biri" dedi.

'ANKARA'DAKİ SON KRALIN DOĞUM GÜNÜ PARTİM'

Büyükelçi Morris, nisan ayında imzalanan ticaret, savunma ve güvenlik, enerji, bilim ve teknoloji, iklim ve bölgesel güvenlik gibi tüm alanlarda iş birliğini derinleştirmeye yönelik bir stratejik ortaklık çerçevesi anlaşmasını hatırlatarak, "Bu akşam, iki ülkemizin yararına olacak şekilde ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde oynadığınız çok önemli ve değerli rol için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Kişisel bir not olarak, bu yaz görev süremin sonunda ayrılacak olmam nedeniyle, bu benim Ankara'daki son Kralın Doğum Günü partim. Burada, Türkiye'de bulunduğum süre boyunca ve ülkenin dört bir yanında ziyaret etme zevkine eriştiğim tüm yerlerde gördüğüm sıcak karşılama ve misafirperverlik için her zaman son derece müteşekkir olacağım. Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığı zengin bir tarihe sahiptir; dostluk ve saygıyla ayakta durmaktadır. ve dostlar, ortaklar ve müttefikler olarak birlikte durmaya devam ettikçe, bu ortaklığın önümüzdeki yıllarda da gelişmeye devam edeceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı