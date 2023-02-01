İngiltere'de on binlerce kişi 'adil maaş' talebiyle son 10 yılın en büyük grevine gitti

İngiltere'de, aralarından öğretmen, makinist ve farklı alanlarda çalışan kamu personelinin bulunduğu on binlerce kişinin "adil maaş" talebiyle ülke çapında son 10 yılın en büyük grevini yaptığı bildirildi.

İngiltere'de, aralarından öğretmen, makinist ve farklı alanlarda çalışan kamu personelinin bulunduğu on binlerce kişinin "adil maaş" talebiyle ülke çapında son 10 yılın en büyük grevini yaptığı bildirildi.

Çeşitli meslek gruplarından on binlerce kamu çalışanı ülke genelinde yürüyüşler düzenledi.

Eğitim görevlilerini temsil eden İngiltere Ulusal Eğitim Sendikasından (NEU) yapılan açıklamada, 2010'dan bu yana en az yüzde 23'lük maaş kesintisi yaşayan 300 binden fazla öğretmenin, çift haneli enflasyon oranının üzerinde bir maaş artışı talebiyle İngiltere genelinde yürüyüş düzenlediği belirtildi.

NEU Genel Sekreteri Mary Bouted, başkent Londra'daki bir okulun önünde yaptığı konuşmada, göstericilerin protesto yapmakta gönülsüz olduğunu fakat bazı şeylerin değişmesi gerektiği için burada bulunduklarını söyledi.

Gösteriler nedeniyle okulların büyük çoğunluğunun kısmen veya tamamen kapalı olduğu ve yapılan mitingler sebebiyle ulaşımın sekteye uğradığı bildirildi.

İngiltere genelinde protesto karşıtı yasa tasarısı eleştirildi

İngiltere İşçi Sendikaları Kongresi (TUC), gösterileri frenlemesi öngörülen yasa tasarısını protesto etmek için İngiltere genelinde mitingler yapılacağını duyurdu.

Hükümet, hazırladığı yasa tasarısında, kamu yararını gözetmek için belirli sektörlerdeki eylemlere kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, sağlık gibi bazı sektörlerdeki protesto kısıtlamalarını savunarak bu tedbirin öneminin, eylemlerde yaşanabilecek sağlık sorunlarının meydana gelmesi halinde anlaşılacağını söyledi.

TUC Genel Sekreteri Paul Nowak ise yasa tasarısının, demokratik olmadığını ve eylemlerin daha da artıracağını ifade etti.

Söz konusu tasarının, grev gününde çalışmayı reddeden kişinin kovulmasına yol açabileceği kaydediliyor.

İtfaiye Birliği Genel Sekreteri Matt Wrack da tasarıya ilişkin, "Bu, İngiltere'nin Kovid-19 kahramanlarına ve tüm işçilere yönelik bir saldırıdır. Bu otoriter saldırıya karşı kitlesel bir direniş hareketine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti, kilit sektörlerde grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasanın üzerinde çalışıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, yasanın ülkede demir yolları, itfaiye ve ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğüne işaret edilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, yasanın greve gitmek isteyen çalışanlara karşı halkı orantısız hizmet kesintilerinden korumayı amaçladığını vurgulamıştı.

Son dönemde demir yolları ve sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere pek çok kamu ile özel sektör çalışanı, ülke çapında iş bırakma eylemi düzenliyor.