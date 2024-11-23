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İnegöl'de Unutulan 5 Bin Lira Sahibine Ulaştırıldı

İnegöl'de Unutulan 5 Bin Lira Sahibine Ulaştırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir ATM'de unutulan 5 bin lira, parayı bulan bir vatandaş tarafından hastane polisine teslim edilerek sahibine ulaştırıldı. Mustafa Aslan, ATM'den para çekemediği için başka bir makine arayışına girmişken, Ersin Zengin tarafından bulunan para polise teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ATM'de unutulan 5 bin lira sahibine ulaştırıldı.

İnegöl Devlet Hastanesi polikliniklerinin önünde bulunan ATM'den para çekmeye çalışan Mustafa Aslan, işlem yaparken makinenin para vermemesi üzerine başka bir tane bulmak için bölgeden ayrıldı.

Bir süre sonra aynı ATM'ye gelen Ersin Zengin, para haznesinde 5 bin liranın olduğunu fark etti. Zengin, daha sonra parayı hastane polisine teslim etti.

Hesabından para çekildiğini fark eden Aslan, hastanenin önündeki ATM'ye geri dönerek durumu hastane polisine bildirdi.

Polis ekipleri, Zengin'in getirdiği 5 bin lirayı sahibi Aslan'a ulaştırdı.

Aslan, parayı bulup polise veren Ersin Zengin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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