İnegöl'de Unutulan 5 Bin Lira Sahibine Ulaştırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ATM'de unutulan 5 bin lira sahibine ulaştırıldı.

İnegöl Devlet Hastanesi polikliniklerinin önünde bulunan ATM'den para çekmeye çalışan Mustafa Aslan, işlem yaparken makinenin para vermemesi üzerine başka bir tane bulmak için bölgeden ayrıldı.

Bir süre sonra aynı ATM'ye gelen Ersin Zengin, para haznesinde 5 bin liranın olduğunu fark etti. Zengin, daha sonra parayı hastane polisine teslim etti.

Hesabından para çekildiğini fark eden Aslan, hastanenin önündeki ATM'ye geri dönerek durumu hastane polisine bildirdi.

Polis ekipleri, Zengin'in getirdiği 5 bin lirayı sahibi Aslan'a ulaştırdı.

Aslan, parayı bulup polise veren Ersin Zengin'e teşekkür etti.