İnebolu Kuzu Kestanesi Coğrafi Tescil Belgesi Aldı

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası, İnebolu'nun lezzetlerinden biri olan 'İnebolu kuzu kestanesi' ürünü için coğrafi işaret tescili aldı. Kuzu kestanesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yetişen kuzu kestanesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi tescil belgesi ile tescillendi.

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası, İnebolu'nun lezzetlerinden biri olan "İnebolu kuzu kestanesi" ürünü için coğrafi işaret tescili aldı. Geleneksel İnebolu mutfağının bir yansıması olan "İnebolu kuzu kestanesi" yüzyıllardır ilçede damakları tatlandırıyor. İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kuzu kestanesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şakir İşeri, "İnebolu kuzu kestanesi ürününün coğrafi işaret tescili ile ilçemizin değerlerini koruma misyonlarına bir adım daha yaklaştık. Aynı zamanda İnebolu'nun zengin mutfağının ve el sanatlarının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tescil, İnebolu'nun sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda kültürel mirasın ve el emeğinin korunmasındaki kararlılığını da vurgulamaktadır. "Kestanenin coğrafi işaret tescili, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere taşıma amacının bir parçası olarak öne çıkmaktadır" dedi. - KASTAMONU