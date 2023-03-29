Indiba Küresel Marka Yöneticisi: Çin Pazarı İspanyol Güzellik Firmalarının Büyümesi İçin Kilit Öneme Sahip

BARSELONA, 29 Mart (Xinhua) -- İspanyol şirketi Indiba'nın küresel marka yöneticisi Marta Marti, Asya ve özellikle Çin pazarının kozmetik ve bakım ürünlerini yurtdışında pazarlayan İspanyol güzellik firmalarının devam eden büyümesi ve gelişmesi için kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

BARSELONA, 29 Mart (Xinhua) -- İspanyol şirketi Indiba'nın küresel marka yöneticisi Marta Marti, Asya ve özellikle Çin pazarının kozmetik ve bakım ürünlerini yurtdışında pazarlayan İspanyol güzellik firmalarının devam eden büyümesi ve gelişmesi için kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Marti dünyanın dört bir tarafından yaklaşık 50.000 katılımcının yer aldığı ve 25-27 Mart tarihlerinde düzenlenen COSMOBEAUTY Barselona Uluslararası Fuarı'nda Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çin'de, şirketi iyi tanıyan ve tüm Asya pazarında çalışan bir distribütörle çalışıyoruz ancak bu ülkeler arasında işlerin bizim için en iyi gittiği yer Çin" ifadelerini kullandı.

Çevrimiçi pazar veri şirketi Statista'ya göre, Çin'de kozmetik ürünlerin perakende satış değeri 2020 yılında 52,3 milyar ABD dolarına yükseldi. Böylece ülke ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci güzellik ve kişisel bakım ürünleri pazarı haline geldi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri de, Çin'deki kozmetik ürün satışlarının 2021'de yüzde 14 büyüdüğünü gösterdi.

Marti, "Asya pazarında halihazırda yer aldığımız için şanslıyız ancak şirketin gelecekteki büyümesinin büyük bir kısmı bu alanda genişlemeye ve büyümeye devam etmeye bağlı olacak çünkü bu pazar son derece yüksek ekonomik büyüme tahminleri, yükselen yaşam standartları ve büyüyen bir orta sınıfla hızla bilinçlenen bir pazar ve tüm bunlar bizim lehimize" dedi.

İspanya Ulusal Parfümeri ve Kozmetik Birliği'ne göre dünyanın en büyük 10 güzellik ürünleri ihracatçısı arasında yer alan İspanya, dünyanın en büyük ikinci parfüm ihracatçısı olarak şarap ve zeytinyağı gibi uluslararası üne sahip İspanyol endüstrilerinin üstünde yer alıyor.