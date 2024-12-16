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İmamoğlu, Tekirdağ Çerkezköy'de Kent Lokantası Açılışında

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çerkezköy'de açılan Kent Lokantası'nda vatandaşların sağlıklı gıdaya uygun fiyatla ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. İmamoğlu, açılışta yaşanan zorlukları ve yeni hizmetleri vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kent Lokantası açılışına katıldı.

İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşların sağlıklı gıdaya uygun fiyata ulaşması için hizmet verdiklerini söyledi.

Göreve geldiklerinden bir süre sonra Kovid-19 salgını başladığını belirten İmamoğlu, "Gerçekten iki sene farklı sorunlarla uğraştık, boğuştuk. O sorunları toparlar toparlamaz da ilk kent lokantamızı açtık. Vatandaşımız gelecek, bir öğün yemeğe parasını verecek ama o para cebini yakmayacak. Kendi gururuyla, onuruyla bizim buralarda müşterimiz olacak." dedi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da Çerkezköy Kent Lokantası'nın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Akay ile beraberindekiler açılışı gerçekleştirdi.

Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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