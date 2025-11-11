İmamoğlu'na Yönelik İddianamede Haksız Kazanç İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak şirketi Kültür AŞ tarafından alınan ihale konusu işlerin tamamının alt yüklenicilere yaptırılmak suretiyle, herhangi bir hizmet karşılığı olmadan 49 milyon 319 bin 619 lira 50 kuruş haksız kazanç sağladığı belirtildi.

İddianamede Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Murat Abbas, Fatih Keleş, Taner Çetin, Doğan Hamit Dogruer, Özge Bağdatlı, Ceyda Kıryak, Güldem Şık, Barış Kılıç, Gökhan Köseoğlu, Metin Bal, Kahraman Yeşilyurt, Merthan Açil, Ersan Şık, Tolga Özgen, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Deniz Dörtyol, Serdar Solmaz, Özcan Demirci, Serkan Yıldız, Mustafa Değercan, Eray Demir, Orçun Muhittin Yılmaz, Mehmet Türkoğlu, Mustafa Karaoğlu, Serap Karay ve Mehmet Mandacı'nın şüpheli olduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "kamu kurum ve kuruluşları adına dolandırıcılık" suçunun detaylarına yer verildi.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından "2024 Yılı İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar ile Tanıtım-Duyuru Çalışmaları ve Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı" işi kapsamında açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı belirtilen iddianamede, dokümanların 8 firma tarafından indirilmesine rağmen tek geçerli teklifin belediye iştirak şirketlerinden Kültür AŞ'ye kaldığı, şirketin ihaleyi 516 milyon 55 bin 250 lira ve KDV bedeliyle aldığı aktarıldı.

Bilirkişilerin tespitlerinin yer aldığı iddianamede, suça konu ihalenin, Kültür AŞ'nin tek başına katılım sağlayıp almasına rağmen kısmi tekliflere kapatıldığı ancak bir birinden farklı çok sayıda hizmet gruplarından oluşan, bir kısım mal alımı da bünyesinde barındıran 177 kalemden oluşan ihalenin kısmi teklife açık olması gerektiği belirtildi.

İddianamede, "Suça konu ana ihaleye ait İdari Şartname, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli, Birim Fiyat Teklif Cetveli, İhale Komisyonu Kararı, Alt Yüklenici Sözleşmeleri ve Birim Fiyatları, Hizmet İşleri Kesin Kabul Tutanağı ve Hizmet İşleri Hakediş Raporu incelendiğinde, ihale konusu işlerin 177 kalem olduğu, bu kalemlerden 78 adedinin yapılmadığı, geriye kalan 99 kalem işin tamamının Kültür A.Ş. tarafından alt yüklenicilere yaptırıldığı tespit edilmiştir." denildi.

Bu durumun Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin alt yükleniciler başlıklı 18'inci maddesine aykırı olduğu vurgulanan iddianamede, "İBB iştirak şirketi Kültür AŞ tarafından alınan ihale konusu işlerin tamamının alt yüklenicilere yaptırılmak suretiyle herhangi bir hizmet karşılığı olmadan 49 milyon 319 bin 619 lira 50 kuruş haksız kazanç sağladığı, bu işin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yüklenicilere verilmesi halinde bu tutarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasasında kalacağı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, İBB tarafından yapılan ana ihalelerin ve buna bağlı olarak yapılan alt ihalelerin, belirlenen şirketler üzerinde kalacağının en başından belli olduğu, ihalelerin suç örgütünün organizasyonu dahilinde önceden ayarlanarak adrese teslim şekilde gerçekleştiği yönünde şüpheli ve tanık beyanlarına dikkati çekildi.

Bu organizasyonun örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi Murat Ongun tarafından sağlandığı öne sürülen iddianamede, muhtelif birçok şahsın aynı yönde beyanda bulunmasının hayatın olağan akışı içerisinde tesadüf ile açıklanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Medya AŞ'de görevli olan suç örgütü üyesi şüpheli Fatoş Ayık'ın kullanımındaki bilgisayarda yapılan inceleme sonucu Signal isimli uygulama üzerinden birtakım konuşmalar yapıldığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, "Bu konuşmalar, İmamoğlu suç örgütü yöneticisi şüpheli Murat Ongun, örgüt üyesi olan şüpheliler Emrah Bağdatlı, Elif Güven, Fatoş Ayık, Nazlı Dalar, Can Akın Çağlar, Hakan Karaköse ve Kağan Sürmegöz tarafından İBB ve iştirakleri tarafından düzenlenen ihaleler ve iş alımlarının usulsüzce organize edildiğini, tüm süreci şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla şüpheli Murat Ongun eliyle başta şüpheli Emrah Bağdatlı olmak üzere adı yer alan diğer şüpheliler tarafından hileli bir şekilde düzenlendiğini, bu suretle İmamoğlu suç örgülüne maddi kaynak sağlanma şeklini gözler önüne sermektedir." ifadelerine yer verildi.