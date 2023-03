İmamoğlu: 'Memleketin Bereketinden Faydalanmayı Bilmeyen, 'Ben Bilirim' Diyen Yöneticiyi, Hep Beraber Evine Yollayacağız'

OKTAY YILDIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetimde başarının formülünü bilen, uygulayan, zehir gibi icracı bir kadro hazırladıklarını belirterek "Yönetimde başarının formülü kolay. 'Her şeyi ben bilirim' diyen kimse olmayacak. Yalnızca liyakati olan insanlarla çalış. Kim olduğuna bakma. 'Eşim, dostum, akrabam, damadım, kızım, oğlum' deme. Vatandaşınla çalış. Milletin sesine kulak ver. Onun gözünün içine baka baka onu dinle. Onunla konuş. Onun derdini anla. Derdine çözüm bul. Siyaseti, yöneticiliği, bir zenginleşme aracı olarak değil, manevi takvim ve bir vicdan borcu olarak yap. Bu memleketin bereketi için insanı var, toprağı var, bilgisi var, becerisi var, enerjisi var. Sadece bundan faydalanmayı bilmeyen, 'Ben bilirim' diyen bir yöneticisi var. Onu hep beraber evine yollayacağız" dedi.

İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu, '300 Günde 300 Proje' maratonu kapsamında düzenlenen 'İSKİ Ümraniye ilçesi içme suyu yatırımları', 'İSKİ Anadolu Yakası Dereleri Islahı ve Bakım-Onarım Projesi' ve 'İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Malzemeleri Lojistik Merkezi'nin açılışları ile 'Alemdağ Caddesi Düzenleme Projesi'nin temel atılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende yaptığı konuşmada " İstanbul'da değişim, artık geri döndürülemez" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BU ŞEHİRDE ESKİ VE KİRLİ DEFTERLERİ KAPATACAĞIZ DEMİŞTİM, ÇOK ŞÜKÜR BAŞARDIK: Dört yıl önce göreve başladığımızda aslında çok özenli bir sürecin başlayacağını ve sizlerle çok başarılı olacağımızı dile getirmiştim. Göreve talip olduğumda İstanbul'da bir değişim vadetmiştik ve o değişimi sizlere hissettirmek en önemli çabamızdır. 'Bu şehirde eski ve kirli defterleri kapatacağız. Yeni taze, güçlü bir başlangıç yapacağız' demiştim. Çok şükür bunu başardığımızı görüyorum. İstanbul'un başardığını, İstanbul'un değişim sürecini en güçlü şekilde hissettirdiğini görüyorum. Değişim bu şehrin her hücresine, her sokağına, her caddesine, her mahallesine yayıldığını ifade edebilirim. İstanbul'da değişim artık geri döndürülemez. İstanbul başardı ve kesinlikle yerel yönetim anlamında yeni bir dönemin köklerini saldı.

İSTANBUL'DA YAŞAMIN YENİ NORMALLERİ VAR: İstanbul'da değişim, artık geri döndürülemez. İstanbul'da yaşamın yeni normalleri var. Mesela İstanbul'da eskiden dere yataklarında yapılaşma konuşulurdu şimdi ise İstanbul'un dere yataklarında yaşam vadileri, yeşil alanlar konuşuluyor. Şimdi İstanbul'da eskiden su baskınları normaldi, taşkınlar normaldi. Kurban Bayramı geldiğinde Boğaz'ın kana sulanması normaldi, şimdi artık bu görüntülerin yaşanmaması normal. Yağmur suyu atık su kanallarının ayrılması, derelerin ıslah edilmesi altyapının sürekli iyileştirilmesi normal. Eskiden ucundan kıyısından imara açma hevesiyle kent ormanlarının vatandaşımıza kapatılması normaldi, şimdi ise milyonlarca insanımızın kent ormanlarını kullandığı bir ortam normal. İstanbul'un artık yeni normalleri var. Eskiden büyükşehir belediyesinin kreşlerinin öğrenci yurtlarının, halk lokantalarının olmaması, kent lokantalarının olmaması normaldi, şimdi olması çok normal. Eskiden anneler sıfır-dört yaş arası çocuklarıyla otobüslere binemiyorlardı, o normaldi ama şimdi anneler sıfır-dört yaş arası çocuklarıyla otobüse binmeleri normal. Şimdi tabii eskiden kadınların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olmaması normaldi şimdi en üst mevkilerde kadınlarımızın yönetici olması normaldir. Önceden İBB'nin birçok çalışma noktalarında kadınların olmaması normaldi, şimdi ise belediyenin departmanlarında neredeyse çalışmadığı yerin kalmaması normal. Eskiden yılda 5 kilometre bile olmayan metro yapabilmek normaldi. Şimdi ise İstanbul'da yılda en az 13 kilometre metro açabilmek normal. Eskiden vatandaşın evlerinin güvenliği konusunda hiçbir adım atılmazken şimdi hızlı tarama yöntemiyle her eve girip insanlarımızın evinin durumuna bakıp ona göre tedbirlerin nasıl alınabilmesinin araştırılması normal. İşte bunları saymakla bitiremeyiz.

HER GÜN BİR SORUNA ÇÖZÜM ÜRETEN ÇOK ÇALIŞAN BİR EKİBİZ: İstanbul'da her gün bir soruna çözüm üreten çok çalışan bir ekibiz. '150 günde 150 proje' kavramıyla geçen yıl haziran ayında yola çıktık. Arkadaşlarımızı yüreklendirdik, coşkuyla İstanbul'un 39 ilçesinde çalışıyoruz ve yıl sonunda 150 gün biterken 190 projeye ulaştılar. Gelin mayıs ayına kadar bunu 300 günde 300 proje yapalım. Şimdi 300 günde 300 projeyi açıyoruz sizlerle beraber. Mayıs ayının sonuna kadar İstanbul'un her yerinde bu 300 günde 300 projeyi birlikte başaracağız. Temeller atacağız, açılışlar yapacağız. Her gün bir değil birkaç projenin açılışını yaparak, temelini atarak yolumuza çok hızlı bir tempoyla devam edeceğiz. Tıpkı bugün yaptığımız gibi. Bugün burada birçok önemli projenin açılışını yapmanın gururunu yaşıyorum. Asya yakasında tam 13 derede ve büyük kısmının yine bu bölgeyi ilgilendirdiği ve kollarında 6 bin 200 metre uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleştirdik. Yine Asya yakasında muhtelif verilerde yaklaşık 500 bin metre uzunluğunda dere temizliği yaptık ve bu derelerdeki bakım ve onarım işlerini tamamladık. Böylece dere güzergahları boyunca yaşanacak su baskınlarının önüne geçtik. Derelere atık su karışmasını önledik. Daha önce bu dereler üzerinden Marmara Denizi'ne Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na akan atık su arıtma tesislerine ulaşmasını sağladık.

ÇOK GÜZEL VE UMUT DOLU BİR BAHARIN SİZLERLE BULUŞMASI İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ: Bugün ayrıca Ümraniye ilçesi içme suyu yatırımlarının da açılışını gerçekleştiriyoruz. İçme suyu depolama alanının kapasitesini arttırdık. Basın sorunu nedeniyle yaşanan su kesintilerine kalıcı bir çözüm getirdik. Bu bölgede yaşayan tam 726 bin hemşerimizin kesintilerden kurtulup suya kavuşmalarını sağladık. Yine bugün İSKİ, Asya yakası içme suyu malzemeleri lojistik merkezinin açılışını yapıyoruz. Bu merkezde İSKİ'nin Asya yakasında içme suyu operasyonları çok daha verimli işletilir hale gelecek. Bu vesileyle aslında burası deprem döneminde de İSKİ'nin bütün hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi için önemli bir merkez olacak. Hepinizin İSKİ kurumumuzu bütün çalışanlarını alkışlamanızı istiyorum emeklerine sağlık. Bugün aynı zamanda Ümraniye Atatürk Mahallesi yani tam da burada Alemdağ Caddesi üzerindeyiz, buranın düzenlemesini başlatıyoruz. Buradaki düzenlemeyi arkadaşlarım bir yıl sürer dedi ama yüksek bir hızla, özellikle yaz döneminde yoğun çalışmayla, esnafımızı rahatsız etmeden, örnek çalışmayı da vatandaşımızın beğenisine sunarak, onların önerilerini, onların tavsiyelerini alarak bitireceklerini ve Alemdağ Caddesi'ni İstanbul'un en güzel caddelerinden biri yapacağımızı hepinizin huzurunda söz veriyorum. Ümraniye 15 Temmuz Meydanı'nı açmıştık, o meydan ve altındaki otoparkı hizmetinize sunmuştuk. Orasıyla beraber bu cadde Ümraniye'yi daha yaşanabilir, daha iyi nitelikli ve daha kimlikli bir ilçe haline getirecek. Hakkınız olan yatırımları yapıyoruz. Hak ettiğiniz özen ve hızla gerçekleştirmeye devam edeceğiz bu projeleri. Çok güzel ve umut dolu bir baharın sizlerle buluşması için daha çok çalışacağız.

13'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI OLACAK SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEP BERABER SEÇECEĞİZ: 14 Mayıs'tan sonra devleti bilen, vicdan sahibi, adaletli, herkese saygıyla yaklaşan bir ekip göreve geliyor. Çünkü işte o az önce saydığım bütün nitelikleri taşıyan insanlar bir arada. Ama bu niteliklerle bu kimlikle devletimizin inşallah 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep beraber seçeceğiz. Millet İttifakı'nın bütün unsurlarıyla çok çalışacağız. Altı siyasi parti ve tabii ki farklı siyasi partilerin de demokrasi beklentisi. Özgür bir Türkiye, üreten bir Türkiye, gençlerin geleceğe umutla baktığı, güler yüzle baktığı bir Türkiye var olması için en güçlü şekilde çalışacağız. Sizlere, bu sabah Ankara'da beraber nasıl birlikte iş yaparız, daha güçlü nasıl koşarız toplantısını yaptığım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın selamlarını getirdim. İşte Sayın Mansur Yavaş'la bizler hem kentlerimizde yapılmayan işleri daha güçlü yapmaya hem de memleketimizin her noktasına çalışkanlığı, üretimi iyi iş yapmayı, hesap verebilirliği örnek olarak yaşatmanın göstermenin sorumluluğunu üstlendik.

YÖNETİMDE BAŞARININ FORMÜLÜNÜ BİLEN, UYGULAYAN ZEHİR GİBİ İCRACI BİR KADROYU SİZLERE HAZIRLIYORUZ: Sadece Haziran 2023, Nisan 2024 ayı arasında bile on ayda göreceksiniz İstanbul'da yapılmayan, engellenen, elimizden alınan millete ait olan yerlerin kapkaççı gibi elimizden alındığı ortamları sona erdirecek, İstanbul'da imzalanmayan kredilerle, alınamayan otobüsler, imzalanmayan kredilerle ya da onaylanmayan proje onaylarıyla başlanamayan metroları nasıl hızla başlatacağımızı 16 milyon İstanbulluya göstereceğiz. Yönetimde başarının formülünü bilen, uygulayan zehir gibi icracı bir kadroyu sizlere hazırlıyoruz. Yönetimde başarının aslında formülü kolay. Her şeyi ben bilirim diyen kimse olmayacak. Yalnızca liyakati olan insanlarla çalış, kim olduğuna bakma. Eşim, dostum, akrabam, damadım, kızım, oğlum deme. Vatandaşınla çalış, milletin sesine kulak ver. Onun gözünün içine baka baka onu dinle. Onunla konuş, onun derdini anla. Derdine çözüm bul. Bakın formülü anlatıyorum size. Siyaseti, yöneticiliği bir zenginleşme aracı olarak değil, bir vicdan borcu olarak yap. Bu kadar basit.

SIRTINIZI BU MİLLETİN GENÇLERİNE YASLAYIN GERİSİNİ DÜŞÜNMEYİN: Yeni bir dönem başlatacağız. Yeni bir dönem, insanımıza moral verecek. Bu milletin kaynağı bu memlekette var. Çocuklarınıza baktığınızda enerji kaynağını görüyorsunuz değil mi evlerde? Ben de görüyorum. Hele hele gençlere baktığınızda ben size bir şey söyleyeyim. Sırtınızı bu milletin gençlerine yaslayın gerisini düşünmeyin. Gençler bu memlekete yeter. İşte 14 Mayıs'tan sonra biz bunu yapacağız. İstanbul'dan, Hakkari'ye, Trabzon'dan Hatay'a Türkiye'ye çok güçlü bir enerji katacağız. Bu ülkede bu ülkede herkes daha iyi kazanacak. Daha rahat geçinecek, daha güvende yaşayacak, daha mutlu ve umutlu olacak, size söz veriyoruz. Bunların hepsi olacak. Bu memlekete bereket gelecek bereket, bolluk gelecek. Çünkü bu memleketin bereketi için insanı var, toprağı var, bilgisi var, becerisi var enerjisi var. Sadece bundan faydalanmayı bilmeyen ben bilirim diyen bir yöneticisi var.

ONU HEP BERABER EVİNE YOLLAYACAĞIZ: Onu hep berabere evine yollayacağız. İktidar ne için 86 milyon milletin iktidarı için iktidar, bir avuç insanın iktidarı için değil. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu açtığımız ve başladığımız projelerimiz Ümraniye'mize, İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Sizlere, yürekten söz veriyorum. İnancım, bütün zorluklarımıza rağmen on ilimizde on bir ilimizde yaşadığımız acılarımıza rağmen deprem bölgesindeki o acılarımızı kaybettiğimiz canlarımıza olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz biliyor musun? Milletimiz için daha çok çalışarak ödeyeceğiz. Çok çalışacağız ve başarılı olacağız. O şehirlerimizi de yeniden kuracağız. İstanbul'umuzu daha güvenli, daha dayanıklı bir şehir haline getireceğiz. İşte bu şekilde ne olacak? Her şey çok güzel olacak."