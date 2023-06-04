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İLK KAFİLENİN İNTİKALİ TAMAMLANDI

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MSB: Komando taburu, Kosova'ya intikale başladı (2)Kosova'da görev yapacak olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesinin Kosova'ya intikali tamamlandı.

MSB: Komando taburu, Kosova'ya intikale başladı (2)

Kosova'da görev yapacak olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesinin Kosova'ya intikali tamamlandı. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış ve huzurun korunması için Kosova'da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz denildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Komando Piyade Kosova Güncel Haberler

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