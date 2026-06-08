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Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı'nı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti - Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve heyetini İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini daha da ilerletmek için kararlı olduklarını vurguladı.

Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
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