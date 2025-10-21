Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile Görüşmesinde Gazze'deki Ateşkesi Vurguladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'te Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasındaki stratejik işbirliğine değinerek, Gazze'deki ateşkesin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne olan kararlılığını vurgulayarak, bölgesel istikrar için ortak hareket etmenin gerekliliğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'i resmi ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut işbirliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı'mız, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı'mız, ülkemizin Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti."

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
