Türkiye-Malezya İlişkilerinde Yeni Adımlar

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasında özellikle Gazze meselesi, savunma sanayi iş birliği ve ekonomik hedefler üzerinde durması, Türkiye-Malezya ilişkilerinin yalnızca ikili düzeyde değil, bölgesel barış ve istikrar açısından da belirleyici bir rol oynayacağını ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, Nsosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı ve Anlaşmaların İmza Töreni'nin ardından Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, Türkiye-Malezya ilişkilerinin stratejik boyutuna dikkati çektiğini belirten Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasında özellikle Gazze meselesi, savunma sanayi işbirliği ve ekonomik hedefler üzerinde durması, Türkiye-Malezya ilişkilerinin yalnızca ikili düzeyde değil, bölgesel barış ve istikrar açısından da belirleyici bir rol oynayacağını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Türkiye-Malezya ortaklığı, Asya-Pasifik'te adalet merkezli, dengeli ve sürdürülebilir bir iş birliği modeline iyi bir örnektir. Türkiye ile Malezya arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlar, iki ülkenin de adalet, dayanışma ve çok taraflı iş birliği ilkeleri etrafında buluştuğunu göstermektedir. İki ülke arasında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, sadece diplomatik bir mekanizma değil, aynı zamanda ekonomik, savunma, teknoloji ve beşeri alanlarda derinleşen bir ortaklığın kurumsal çerçevesini oluşturmaktadır."

Toplantının ardından Malezya ile Türkiye'nin ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif alanlarda 6 belge ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulması hakkında ortak bildiri imzalandığını anımsatan Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamaları da paylaştı.

