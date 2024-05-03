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Ömer Döngeloğlu, vefatının dördüncü yılında dualarla anıldı

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İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatının dördüncü yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi. Döngeloğlu'nun ailesi, yakınları, sevenleri ve birçok kişi dualarla katıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak yapılan duaların ardından anma programı sona erdi.

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, vefatının dördüncü yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına Döngeloğlu'nun ailesi, yakınları, Merkez Valileri Grup Başkanı Vahdettin Özcan, şair Dursun Ali Erzincanlı ve sevenleri katıldı.

???????Döngeloğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu. Yapılan duaların ardından anma programı sona erdi.

Kovid-19 teşhisiyle Başakşehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ömer Döngeloğlu, 3 Mayıs 2020'de 52 yaşında vefat etmişti.

Döngeloğlu, "Peygamberin İzinde", "Allah'a Adanmış Hayatlar", "Yeryüzünün Yıldızları", "Sözün Miracı; Dua", "Allah Resulünü Görenler", "Peygamberimizin Dostları" ve "Mus'ab bin Umeyr" gibi birçok eseri kaleme almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Edebiyat Yaşam Güncel Haberler

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