Ömer Döngeloğlu, vefatının dördüncü yılında dualarla anıldı

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, vefatının dördüncü yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına Döngeloğlu'nun ailesi, yakınları, Merkez Valileri Grup Başkanı Vahdettin Özcan, şair Dursun Ali Erzincanlı ve sevenleri katıldı.

???????Döngeloğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu. Yapılan duaların ardından anma programı sona erdi.

Kovid-19 teşhisiyle Başakşehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ömer Döngeloğlu, 3 Mayıs 2020'de 52 yaşında vefat etmişti.

Döngeloğlu, "Peygamberin İzinde", "Allah'a Adanmış Hayatlar", "Yeryüzünün Yıldızları", "Sözün Miracı; Dua", "Allah Resulünü Görenler", "Peygamberimizin Dostları" ve "Mus'ab bin Umeyr" gibi birçok eseri kaleme almıştı.