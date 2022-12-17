Bakan Koca "Üç adımda çözüm" diyerek paylaştı! İşte ilaç sorununa karşı atılacak adımlar

Son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamamasıyla ilgili harekete geçen Sağlık Bakanlığı, soruna üç adımlı çözüm buldu. Atılacak adımları "Üreticiler için yeni kur düzenlemesi", "Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması", "İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması" diye sıralayan Bakan Koca, "Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz." dedi.

Eczanelerde bazı ilaçların bulunamamasıyla ilgili hem vatandaşlardan hem de sektör temsilcilerinden gelen şikayetlerin artması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilaç teminindeki sıkıntılara karşı 3 adımlı çözümü paylaştı.

ÜÇ ADIMLI ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi: "İlaç teminindeki zorluğa karşı: 1. Üreticiler için yeni kur düzenlemesi. 2. Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması. 3. İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması. Üç adımda çözüm. Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz."

AZ BULUNAN İLAÇLARA İHRACAT YASAĞI

Bakan Koca bir sonraki paylaşımında ise, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Koca, "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Hastalarımızın içi rahat olsun" dedi.

BAKAN KOCA SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temininde yaşanan sıkıntıları görüşmek için İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaşlarının yöneticileriyle toplantı gerçekleştirildi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneği (EDD)'den 40'a yakın yönetici katıldı. Toplantıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri de hazır bulundu.

"VATANDAŞIMIZ İLACA ERİŞİRSE HEPİMİZ RAHAT EDERİZ"

Bakan Koca, yaptığı sosyal medya paylaşımında "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.