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İklim Değişikliği ve Tarımda Yapılan Hatalar Dünyada Arazinin Bozulmasına Neden Oluyor

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği ve tarımda yapılan hatalardan dolayı dünyada yılda yaklaşık 12 milyon hektar arazinin bozulduğunu söyledi.

Konukcu, AA muhabirine, arazi tahribatının dünyada önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir gıda için arazi tahribatının önlenmesi gerektiğini belirten Konukcu, gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği arttıracak arazi yönetim uygulamalarının yapılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin arazi tahribatından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını aktaran Konukcu, "Dünyanın birçok bölgesinde insan eliyle olan hareketler veya yanlış uygulamalar neticesinde arazi bozulumu hızlanıyor. Genellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde arazi tahribatı çok daha fazla meydana geliyor. Türkiye kurak ve yarı kurak bir bölgede, çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya." dedi.

Konukcu, meralarda aşırı otlatma, toprağın fazla işlenmesi, kimyasal gübre ve ilaç kullanımı gibi konuların dikkat edilmesi gereken başlıklar olduğunu belirtti.

Uzun süren kuraklığın, ekosistemin bozulmasına yol açan doğal bir afet olduğunu anlatan Konukcu, "İklim değişikliği, artan sıcaklıklar, su kaynaklarının azalması, tarım ve gıda güvenliği gibi sorunlara neden olur. Ekolojik dengeye hizmet eden topraklarımızın dengesinin bozulması biyoçeşitliliği, bitkileri, hayvanları ve mikroorganizmaların yaşamlarını etkiliyor. Bunun sonucunda ekolojik denge bozuluyor. Daha sonra toprakların verimi düşüyor ve bundan insanlar zarar görüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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