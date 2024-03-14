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İkizköylüler, Muğla'da maden sahası kararının iptal edilmesini olumlu karşıladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahasına açılmasına yönelik kararın iptal edilmesi, İkizköylüler tarafından olumlu karşılandı. Köylüler, maden sahasının bulunduğu alanda traktörden çektikleri görüntülerle tepkilerini dile getirdi ve köylerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahasına açılmasına yönelik 3 gün önce alınan kararın bugün iptal edilmesini İkizköylüler olumlu karşıladı. Maden sahasının bulunduğu alandan traktörde görüntülerini çeken İkizköylüler, "Ölmek var, dönmek yok", "Madene teslim olmak yok", "Madene verecek köyümüz yok" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 8247 sayılı acele kamulaştırma kararıyla Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla iptal edilmişti.

Kararı olumlu karşılayan İkizköylüler maden sahasının bulunduğu alanda traktörden çektikleri görüntülerini paylaştı. Köylülerden Nejla Işık, "Topraklarımızı, yaşamlarımızı gasp etmeye çalışsalar da mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İkizköylüler olarak sonuna kadar köyümüze sahip çıkacağız." dedi. Köylüler, "Ölmek var, dönmek yok", "Madene teslim olmak yok", "Madene verecek köyümüz yok" sloganları attı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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