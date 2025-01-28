IKBY Bakanı Maruf, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Türkmen Bakan Maruf, AA Erbil ofisini ziyaretinde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Patlama anı" ve "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karelerini oylayan Maruf, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğraflarını seçti.

Maruf, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına her sene katıldıklarını ve tüm dünyada çekilen güzel ve etkili fotoğrafların burada yer aldığını belirtti.

"Özgür Suriye" kategorisinde oyladığı "Özgür ülkede ilk namaz" karesinin etkileyici olduğunu belirten Maruf, "İnşallah bize de bir gün kısmet olur, (Şam'daki Emevi Camii'nde) orada cuma namazına katılırız." dedi.

Maruf, "Spor" kategorisinde de milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasıyla gururlandıklarını vurgulayarak bozkurt işaretinin Türk dünyasının sembolü olduğunu dile getirdi.