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Iğdırlı Nazlıcan'ın okul harçlığı Samandağ'daki depremzede çocuklara teslim edildi

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Iğdırlı Nazlıcan'ın okul harçlığı Samandağ'daki depremzede çocuklara teslim edildi

Iğdır'dan bir öğrencinin depremzedeler için gönderdiği okul harçlığı, Hatay'ın Samandağı ilçesindeki afetzede çocuklara verildi.

Iğdır'dan bir öğrencinin depremzedeler için gönderdiği okul harçlığı, Hatay'ın Samandağı ilçesindeki afetzede çocuklara verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması amacıyla kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Iğdır'dan sevk edilen yardımları Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağıtan Iğdır Valiliğine bağlı ekipler, kentten gönderilen yardım paketlerinin içinde bir kumbarayla karşılaştı.

Kumbaranın içini açan ekipler, Nazlıcan Üçer isimli bir çocuktan gönderildiği anlaşılan bir not ve 600 lirayı gördü.

Ekipler, Üçer'in bir not kağıdına kurşun kalemle yazdığı "Ben Iğdır'dan Nazlıcan Üçer. Hepinize geçmiş olsun. Size biriktirdiğim okul harçlığımı gönderdim. Her gün size dua ediyorum. Allah size sabır versin. Kalbim sizinle." yazılı notunu ve parayı çadır kamptaki çocuklara teslim etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Samandağı Samandağ Hatay Iğdır Güncel Haberler

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