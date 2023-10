IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik Tasarım Yarışması'nda Finalistler Belli Oldu

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı çerçevesinde gerçekleşen 14. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda finale kalan 15 isim belli oldu. Yarışma, sektöre yeni tasarımcılar kazandırmayı amaçlamaktadır.

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı çerçevesinde gerçekleşen 14. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda finale kalan 15 isim belli oldu. Sektöre yeni tasarımcılar kazandırmayı amaçlayan yarışma bu yıl, "Akış" temasıyla yapılırken 243 tasarım arasından yapılan değerlendirmede seçilen ilk 15 tasarım finalde yer almaya hak kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen moda trendlerinin belirlendiği, sektöründe Avrupa'nın en büyük fuarı IF Wedding Fashion İzmir, moda dünyasına yeni tasarımcılar kazandırma yolunda gençlerin hayallerine de ışık tutuyor. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı; 21-24 Kasım 2023 tarihlerinde 17. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuarizmir'de gerçekleştirilecek IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl 14. kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'yla sektöre yeni tasarımcılar kazandırmayı da hedefliyor. Sektörü yeni tasarımlarla güçlendirmeyi, uluslararası pazarlarda moda ve trend oluşturabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen yarışma, bu yıl da genç tasarımcıları sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek.

243 tasarım başvurusu yapıldı

Bu yıl "Akış" temasıyla düzenlenen yarışmaya, yurtdışından ve 15 ilden, 24 üniversite ve 3 eğitim kurumundan 10'u yabancı 84 tasarımcı 243 tasarım ile başvurdu. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, finale kalan 15 tasarım belirlendi. Finale kalan isimler; Aslıhan Yıldırım, Asya Özden, Batuhan Doğan, Berna Dinç, Elif Hünker, Işın Su İlke Ayhan, Leyla Bozlakoğlu, Mehmet Melih Sevinç, Mobina Agahi, Murat Suzan, Nilgün Demirhan, Pelin Öz, Sarina Miri, Sercan İzci ve Serkan Çınar oldu. Tasarımcılar, kısa süre içinde İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyesi moda tasarımcıların atölyelerinde sektör profesyonellerinin mentörlüğünde dikim sürecine başlayacak. Genç tasarımcılar, fuarizmir'de düzenlenen toplantıda İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyesi mentörlerle bir araya gelerek süreç hakkında bilgi aldı. 15 tasarımcı, 21 Kasım 2023 günü gerçekleşecek açılış töreni defilesinde tasarımlarını profesyonellere sunma şansı yakalarken yarışma ödülleri de sahiplerini bulacak. Ayrıca, 15 finalistin tasarımları, fuar boyunca sergilenerek görücüye çıkacak.

Genç tasarımcılara mentörlük yapacak İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyeleri ise Burak Çiçek ve Ebru Kalkan, Çağrı Şengül ve Serdar Yüzer, Dilek Yaldız, Ezgi Mahir, Melek Özyenilmez, Meltem Aybar, Murat Acar, Nadir Demir, Nergis Şahan, Nükhet Gelen, Taner Tabaklı, Volkan Kerimoğlu, Zeynep Olgun ile Zühre Balaban ve Yiğit Eryendi'den oluşuyor.

Jüride önemli isimler yer alıyor

Tasarımcı Övge Yıldızhan Subaşı'nın başkanlığını yaptığı ön eleme jürisinde; İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Belgin Görgün, Marmara Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Biret Tavman, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Bulgun, Tasarımcı Erol Albayrak, İzmir Moda Tasarımcılar Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Marmara Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Sabanuç, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Kemal Can, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Sejda İnal, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, Moda Yazarı - Vitrin Tasarımcısı Ümit Temurçin ve Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan yer aldı.

Dereceye girenlerin alacağı ödüller belli oldu

Yarışmada derece alanlar, sektöre sağlam adımlarla giriş yapmanın yanı sıra özel ödüller de kazanacak. Birinci olacak tasarımcı, 40 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2024'de Performans Defilesi hakkı kazanacak. İkinci tasarımcıya EGSD tarafından 30 bin TL verilirken üçüncü tasarımcı ise 20 bin TL ödülün sahibi olacak.