İETT Otobüsü Park Edilen Otomobil Yüzünden Yolda Kaldı

AVCILAR'da seyir halindeki İETT otobüsü, güzergahı üzerinde park eden otomobil nedeniyle dönüş yapamayınca trafik oluştu. Park edilen otomobil vatandaşlar tarafından kaldırıma sürüklenirken, yolda uzun süre bekleyen bir sürücü ise otomobilin aynalarını kırdı.

AVCILAR'da seyir halindeki İETT otobüsü, güzergahı üzerinde park eden otomobil nedeniyle dönüş yapamayınca trafik oluştu. Park edilen otomobil vatandaşlar tarafından kaldırıma sürüklenirken, yolda uzun süre bekleyen bir sürücü ise otomobilin aynalarını kırdı.

Merkez Mahallesi Fatih Sokak'tan Namık Kemal Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen körüklü İETT otobüsü, caddenin giriş noktasına park edilen otomobil yüzünden yoluna devam edemedi. Cihangir-Şahintepe seferini yapan İETT otobüsünün şoförü ve diğer sürücüler, otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada kilitlenen yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Otobüsün yolda kalmasına tepki gösteren kadın yolcu, Beylikdüzü'nde hastaneye gideceğini ancak yaşanan sorun nedeniyle randevu saatini kaçırmaktan korktuğunu söyledi.

Otobüs şoförü durumu polise bildirirken, trafikte bekleyenler otomobili yoldan kaldırmak için seferber oldu. İlk denemede başarısız olan vatandaşlar, ikinci denemede otomobili kaldırıma sürükleyerek yolu açtı. Otomobil çekildikten sonra sinirlerine hakim olamayan kişi, trafiğe neden olan otomobilin aynalarını kırdı. Otobüsün yoluna devam etmesinden sonra trafik normal seyrine döndü.

Bölgede esnaflık yapan Ahmet Özarslan, "Kavşağa 10 metreden daha yakın park eden aracın anında çekilmesi ve en az 10 bin lira ceza kesilmesi gerek. Başka türlü bu sorun çözülmez" dedi.