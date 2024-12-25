İETT Açık Artırmasında Unutulan Eşyalar Yeni Sahiplerini Buldu

(İSTANBUL) - Elektrikli skuterdan, kazanlı ütüye kadar binlerce ilginç eşya açık artırmayla yeni sahibini buldu. İETT'nin Karaköy Binasında düzenlenen açık artırmada 3 bin 921 eşya 705 bin liraya satıldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyalar, bir yıllık bekleme sürelerinin ardından İETT'nin Karaköy Binası'nda düzenlenen açık artırma ile satışa çıkarıldı. Elektrikli skuter, kazanlı ütü, fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar, envaiçeşit enstrüman gibi dikkat çeken 3 bin 921 farklı eşya, toplamda 705 bin TL'ye alıcı buldu.

Elektrikli skuter ve kazanlı ütüler ilgi çekti

Unutulan eşyalar arasında özellikle elektrikli skuterlardan kazanlı ütülere kadar birçok ilginç ürün bulunması hem alıcıların hem de izleyicilerin ilgisini çekti. Açık artırmada en çok ilgi gören gruplar arasında dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları yer aldı. İhaleyi kazanan Zafer Şat, "Bu kadar farklı ve büyük eşyaların unutulmuş olması şaşırtıcı. İETT'nin düzeni ve ürünlere gösterdiği özen de takdire değer. Geçen yıl ikinci olmuştum, bu yıl kazandığım için mutluyum" dedi. Şat, ürünleri sosyal medya ve mağazasında satmayı planladığını belirtti.

Bağış ve sosyal sorumluluk projesi

İETT Yolcu İletişim Şefi ve Bulunmuş Eşyalar İhale Komisyon Başkanı Remziye Özgür, unutulan eşyaların sınıflandırılarak bir kısmının sosyal hizmetlere bağışlandığını söyledi. Giyilmemiş kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Özgür, ihalenin aynı zamanda sosyal sorumluluk boyutuna dikkat çekti.

Unutulan eşyalar nasıl değerlendiriliyor

Unutulan eşyalar, bulundukları noktada kaydedilip, bir yıl boyunca sahiplerinin gelip alması için bekletiliyor. Sahipleri çıkmayan eşyalar, depolama alanlarının sınırlı olması nedeniyle açık artırma yoluyla satılıyor. Bu yılki ihalede unutulan eşyalar hem çeşitliliğiyle hem de toplanan gelirle dikkat çekti. Elektrikli araçlar, teknolojik cihazlar ve günlük kullanım eşyaları gibi geniş bir yelpazeye yayılan ürünler, yeni sahibini buldu.