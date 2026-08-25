DEVA'dan Tasarruf Eleştirisi: '484 Milyar Faiz Artışını Karşılamıyor'

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, iktidarın kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığı yönündeki açıklamalarını faiz harcamalarındaki artış üzerinden eleştirerek, "İki yılda sağladığınızı söylediğiniz 484 milyar liralık toplam tasarruf, faiz giderinde sadece bir yılda ortaya çıkan artışı bile karşılamıyor" dedi.

Şahin, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yazılı değerlendirmesinde, geçen yılın yedi ayında 1 trilyon 246 milyar lira olan faiz giderinin bu yıl aynı dönemde 1 trilyon 791 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Aradaki farkın yaklaşık 545 milyar lira olduğuna işaret eden Şahin, "Yani iki yılda sağladığınızı söylediğiniz 484 milyar liralık toplam tasarruf, faiz giderinde sadece bir yılda ortaya çıkan artışı bile karşılamıyor. Üstüne yaklaşık 61 milyar lira daha açık veriyor" ifadelerini kullandı.

Kamuda gereksiz harcamaların azaltılmasına itiraz etmediklerini belirten Şahin, tasarruf rakamlarının mali başarı olarak sunulması halinde bütçenin faiz tarafındaki gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

"VATANDAŞA KEMER SIKMA ANLATIP FAİZDEKİ BU DEVASA FATURAYI GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

Faiz giderlerindeki artışın gerçekleşmiş bütçe rakamlarına dayandığını vurgulayan Şahin, "Vatandaşa kemer sıkma anlatıp faizdeki bu devasa faturayı görmezden gelemezsiniz. Üstelik mesele politika faizinin bugün kaç olduğu da değil; biz gerçekleşmiş bütçe rakamını, devletin kasasından fiilen çıkan parayı konuşuyoruz" dedi. Şahin, iki yıllık tasarruf tutarı ile faiz giderindeki bir yıllık artışın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, iktidara bütçe tercihlerinde daha şeffaf olma çağrısında bulundu.

"BİZE TASARRUF MASALLARI ANLATMAYI BIRAKIN"

Şahin, "Tasarruf gerçekten bir başarı ölçüsüyse bu ölçüyü sadece işinize gelen kalemlere tutamazsınız. İki yılda ne kadar kıstığınızı anlatırken faizin bütçeye sadece bir yılda ne kadar ilave yük bindirdiğini de açıklamak zorundasınız. Rakamlar ortada. Bize tasarruf masalları anlatmayı bırakın, hakikatleri vatandaşla paylaşın" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA