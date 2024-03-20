Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine karşı dimdik duruyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece gündüz demeden 600 bin mesai arkadaşıyla çalıştıklarını belirterek, "Hain bölücü terör örgütü FETÖ, DEAŞ, DHKP-C aklınıza ne gelirse ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliğine kim kastediyorsa onların karşısında dimdik, cesur, cesaretli duruyoruz ve onların da Allah'ın izniyle nefeslerini kesip götürüp adalete teslim ediyoruz." dedi.

Silivri'de yapımı tamamlanan Hükümet Konağı binasının açılış töreninde konuşan Yerlikaya, ilçenin Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz'ın çok başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.

Bu çalışmalara İstanbul valisi olduğu dönemde de şahit olduğunu aktaran Yerlikaya, belediyenin emanet edileceği kişinin kuşatıcı, kucaklayıcı olması gerektiğini belirtti.

Seçimin huzur ve güven ortamında yapılması için gece gündüz çalıştıklarını, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasında görevleri olduğunu anımsatan Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuru diyoruz. İçişleri Bakanlığının görevini bir kelimeyle anlat, hakkıyla da anlatmış olsun o kelime diye sorarsanız, huzur, huzur, huzur. Gece gündüz demeden 600 bin mesai arkadaşımızla beraber hain bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C aklınıza ne gelirse ülkemizin birliği beraberliği, kardeşliğine kim kastediyorsa onların karşısında dimdik, cesur, cesaretli duruyoruz ve onların da Allah'ın izniyle nefeslerini kesip götürüp adalete teslim ediyoruz." diye konuştu.

Hayatın içinden olan asayiş olaylarının azaltılması için her gün yarış içerisinde çalıştıklarını kaydeden Yerlikaya, "1 Ocak 2023 ile 15 Mart'ını, yani bu yılın aynı zaman dilimini 2023'ün ilk 75 günü ile 2024'ünü kıyasladığımızda Türkiye genelindeki hırsızlık ortalaması bir önceki yılda günlük Türkiye ortalaması evden hırsızlık 162. Şimdi 98. Yeterli mi? Biz diyoruz ki olmasın. Olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Cumhur İttifakı olarak parlamentoda büyük bir sandalye güçlerinin olduğuna dikkati çekerek, "Bizim ittifakımız hesabi değil, hasbi, hasbi bir ortaklık. Devleti, milleti, medeniyet değerlerimiz, geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizle ilgili bizim idealimiz var, inancımız var. " dedi.

Programa, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yerlikaya, açılışın ardından Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Hükümet Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bağcılar'da işkence odasında çocuk istismarı olayı nedir? Metin Şenay tutuklandı mı, ne oldu? DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Doğan Hatun/Serra Bucak mı? Mehmet Halis Bilden mi? ADANA ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Fatih Mehmet Kocaispir mi? Zeydan Karalar mı? Kocaeli'nde deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu, kaç şiddetinde? Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Bursa'da nerede deprem oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title