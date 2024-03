İçişleri Bakanı Yerlikaya: Motosiklet Kazalarında Can Kayıpları Artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023'te 89 binin üzerinde motosikletlinin kazaya karıştığını belirterek, "Bu kazalarda maalesef 107 bin 725 vatandaşımız yaralanmış, 1301 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 2022'ye göre can kayıplarındaki artış yüzde 30 gibi bir rakam. Türkiye geneli ölümlü kazaların yüzde 20'si motosiklet sebebiyle olan kazalar." dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Motobike İstanbul 2024" fuarının açılışında konuşan Yerlikaya, 7 yıldan beri fırsat buldukça motosiklet kullandığını ve bu konuda sık sık eğitim aldığını söyledi.

Pandemi sürecinden sonra tüm dünyada motosiklet kullanımının arttığını dile getiren Yerlikaya, "Son 10 yılda motosiklet sayısı ülkemizde yüzde 77,7, 2020'den bu yana motosiklet sayımız yüzde 49 artmış." diye konuştu.

Yerlikaya, Türkiye'de motosiklet sayısının önceki yıl 4 milyon 141 bin olduğunu, bunun geçen yıl 5 milyon 79 bine ulaştığını aktararak, "Şubat sonu itibarıyla sayımız 5 milyon 221 bin 760. Bu motosiklet ailesinin yüzde 82'si, 30 büyükşehirde. İstanbul birinci sırada, Antalya, İzmir, Manisa ve Muğla ilk 5 vilayet motosiklet kullanıcıları açısından." bilgisini paylaştı.

Motosiklet kazalarına ilişkin veriler

Motosiklet kazalarına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"2023 yılında 89 binin üzerinde motosikletli kazaya karışmış. Bu kazalarda maalesef 107 bin 725 vatandaşımız yaralanmış, 1301 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 2022'ye göre can kayıplarındaki artış yüzde 30 gibi bir rakam. 2023 yılında ölümlü veya yaralamalı kazaların yüzde 38'ine motosikletliler karışmış. Türkiye geneli ölümlü kazaların yüzde 20'si motosiklet sebebiyle olan kazalar. Kazaların yüzde 93'ü ile can kayıplarının yüzde 76'sı yerleşim yerleri içinde cadde ve sokaklarda meydana geliyor. Antalya, İstanbul, İzmir, Hatay, Muğla maalesef en fazla ölümlü kazanın olduğu şehirlerimiz."

Bakan Yerlikaya, motosiklet kazalarının en fazla yüzde 44 ile yandan çarpma, yüzde 20 ile devrilme, yüzde 9'la da savrulma, takla atma ve arkadan çarpma şeklinde yaşandığını vurgulayarak, "Ölümlü kazaların yüzde 78'i motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğu. Kusurların dağılımında ise en fazla, yüzde 48,5'i 'aracın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak' kuralını ihlal. 21-30 yaş gurubu gençlerimizin kazalarında 361 can kaybı olmuş. Bu işin olmazsa olmazı birinci meselesi eğitim. Eğitim almak zorundayız. 'Ben bu işi çok iyi biliyorum' dediğiniz an, kaza yapma riski en fazla hissedilen andır. Her zaman kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Trafik denetimlerinin sayısı fazla olduğunda ölümlü kazaların azaldığına işaret eden Yerlikaya, geçtiğimiz yıl trafikte 51 milyon 117 bin 237 araç denetimi yapıldığını aktardı. Yerlikaya, denetim noktalarından kaçmak istenirken de çok kaza yapıldığını anlatarak, 2023 yılının ölümlü trafik kazaları ve ölen vatandaş sayılarının 2022'ye göre yüzde 19 arttığını kaydetti.

Ali Yerlikaya, motosiklet plakalarının radarda görülmesine yönelik çalışmalarının olduğunu da belirtti.

Açılışın ardından, fuarda ilk olarak emniyet ve jandarmanın motosikletli denetim yapan ekiplerinin stantlarını ziyaret eden Yerlikaya, sonrasında gezdiği diğer stantlarda araçlar hakkında bilgi aldı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar

Burada bazı motosikletlere binen Yerlikaya, fuardan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin soruşturmada gelişme olup olmadığı yönündeki soru üzerine Yerlikaya, "İlk andan itibaren bir paylaşım yaptım. Ertesi gün de onunla ilgili idari ve adli süreçle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptım. Zaten ilgili bakanlıklar açıklamalarını yaptılar. Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz." dedi.

Centilmenliğin sözde kalmaması gerektiğini belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunun güzel olması, tarafların birbirlerini kıymetli olarak görmeleri, pozitif bütün enstantaneleriyle beraber alkışlamaları, biz bunu görmek istiyoruz. Spor müsabakasından sonra ülke olarak orada görmeyi istemediğimiz bir olumsuzluktan dolayı medya, milletimiz, sporseverler, kulüpler niye sadece bu konuyu konuşalım ki? Biz güzeli konuşmak istiyoruz. Sporun birleştirici ruhunu, yapıcı ruhunu, birbirimize kaynaştıran bu yönünü görmek istiyoruz. Bunun da pek çok güzel örnekleri gösteriliyor. Onlara da minnettarım. Ama ben bunun sayısının çok çok çok artmasını istiyorum. Bunu başarabileceğimizi de biliyorum ve 'lütfen' diyorum."