İçişleri Bakanı Soylu, valilerle &quot;göç ve metamfetamin&quot; konularını görüştü - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu, valilerle "göç ve metamfetamin" konularını görüştü

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, valilerle 'göç ve metamfetamin' konularını görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle göç ve metamfetamin konulu toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle göç ve metamfetamin konulu toplantı yaptı.

Bakan Soylu, telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bakanlık'taki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) katıldı.

Göç ve uyuşturucu madde metamfetamin konularının değerlendirildiği toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil'in yanı sıra bakanlığın üst düzey bürokratları hazır bulundu.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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