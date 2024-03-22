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İçişleri Bakanı: Adana'da 19 Bin 746 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında yapılan operasyonlarda 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Valiliğinde Huzur ve Güvenlik Toplantısı yaptıklarını belirtti.

Toplantıda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin huzur ortamında geçmesi için seçim güvenliğine ilişkin konuları ele aldıklarını aktaran Yerlikaya, "Şehir şehir yaptığımız bu toplantılarla verdiğimiz mesaj şudur, Türkiye Yüzyılı'nda teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve suç odaklarına yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Adana genelinde 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik 44 operasyon yapıldığı ve operasyonlarda 10 organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi.

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 318 kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya, bunlardan 154'ünün tutuklandığını, 61'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Aynı dönemde yapılan diğer operasyonlara ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda, 9 bin 343 şahıs gözaltına alındı. Bunların 984'ü tutuklandı, 565'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı tarihler arasında Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 bin 894 ruhsatsız silah ele geçirildi, 5 bin 526 şahıs yakalandı. Yine aynı dönemde Adana'da suç işleyen 4 bin 559 şahıs yakalandı. Bu şahısların 784'ü hırsızlık, 188'i gasp, 180'i dolandırıcılık, 86'sı kasten öldürme, 61'i cinsel suçlar ve 3 bin 260'ı diğer suçlardan yakalandı. Kim olursa olsun, kendini hukukun üstünde gören, kamu düzenimizi bozmaya çalışan tüm yapılanmaların kökünü kazıyacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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