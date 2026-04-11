İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Edirne'de konuştu Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Bu ülkede artık kardeş kanı aksın istemiyoruz. Bu ülkede artık operasyondu, terör saldırısıydı, şehit haberleri de almak istemiyoruz. Ülkemiz büyüsün, demokraside, ekonomide, siyasette, her alanda büyüsün." dedi.

Turan, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Huzurlu Mahalle, Huzurlu Köy, Güvenli Türkiye" Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin önemine değindi.

Turan, muhtarlık kurumunun devlet ile millet arasında en önemli köprülerden biri olduğunu belirtti.

Muhtarlık kurumunun Türkiye'nin en köklü yapılarından biri olduğuna dikkati çeken Turan, muhtarlık müessesesinin 1829 yılından bu yana varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Muhtarlık kurumunun Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu anlatan Turan, "Devlet ile millet arasında kurulan en önemli köprüdür. Muhtar, mahallesindeki, köyündeki her bireyi tanıyan, ihtiyaçları bilen ve çözüm için harekete geçen kişidir. Devletin ulaşamadığı noktada muhtar devreye girer." dedi.

Valiler, kaymakamlar ve diğer kamu görevlilerinin yoğun bir şekilde görev yaptığını dile getiren Turan, sahadaki en doğru bilginin muhtarlar aracılığıyla elde edildiğini vurguladı.

Muhtarların rolünün vazgeçilmez olduğunu belirten Turan, "Bu nedenle muhtarlarımızın rolü vazgeçilmezdir. Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Erken seçim tartışmaları

Politika gündemine de değinen Turan, erken seçim taleplerinde bulunanların dünyadan bihaber olduğunu ifade etti.

Milletten alınan 5 yıllık yetkinin sonuna kadar kullanılacağını vurgulayan Turan, "Erken seçim isteyenlere soruyorum, Meclis mi çalışmıyor? Anayasa mı askıya alındı? Darbe mi oldu? Kurumlar mı kapandı? Ne oldu?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "çok seçim olmasın, koalisyon olmasın, hükümetler bozulmasın" diye geçildiğini ifade eden Turan, "O yüzden erken seçim isteyen arkadaşlara bir çağrım var. Erken seçimi bırakın, erken kongre yapın, kendinizi kapatın artık." dedi.

Türkiye'nin yolunun açık olduğunu belirten Turan, Türkiye'nin onca zorluğun içerisinden savunmadan taarruza geçtiğini söyledi.

Terörle mücadele

Terörle mücadele konusunda da sayfayı kapatıncaya kadar devam edileceğinin altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Bu ülkede artık kardeş kanı aksın istemiyoruz. Bu ülkede artık operasyondu, terör saldırısıydı, şehit haberleri de almak istemiyoruz. Ülkemiz büyüsün, demokraside, ekonomide, siyasette, her alanda büyüsün. Ayağı kanayan bir adam koşamaz, önce ayağını bantlayacak sonra koşacak. Orayı bantlayacağız ki koşmaya devam edelim. Biz koşmak istiyoruz. Biz Türkiye'nin kendi iç kavgalarını aşmak istiyoruz ama bunu yaparken Edirne'den, serhat şehrinden söylemek istiyorum tek sorumluluk devletin değildir, devlet terör karşısında büyük bir mesafe almış, bitme noktasına getirmiş, muazzam teknolojik adımlar atmış imkanı sundu. Fakat dünya nasıl bu konuyu kapatmışsa biz öyle kapatmak istiyoruz. Buna rağmen geçen hafta Urfa'da 'yok efendim onun doğum günü bunun doğum günü' diye hepimizi üzen, tahrik eden adımları attılar. Herkes aynaya bakmak zorunda. Bu konuda samimilerse, iyi niyetlilerse de ona göre davranmak zorunda."

Turan, konjonktürün verdiği havadan pay çıkarıp yanlış yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Devletin her türlü suç ve suçluyla mücadele ettiğini vurgulayan Turan, bu konuda toplumun her kesiminin de buna destek vermesi gerektiğine işaret etti.

Diğer konuşmacılar

Edirne Valisi Yunus Sezer de muhtarların devlet ile millet arasındaki en güçlü bağ olduğunu belirtti.

Muhtarları Edirne'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezer, Edirne'nin tarihi ve stratejik önemine dikkati çekti.

Muhtarların demokrasinin tabana yayılmasında önemli rol üstlendiğini belirten Sezer, "Bugün gelinen noktada muhtarlarımız, vatandaşlarımızla bizler arasındaki en güçlü bağdır. Edirne'deki muhtarlarımızdan son derece memnunum. Onlar bizim gören gözümüz, duyan kulağımızdır." diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise muhtarların demokrasinin ilk halkası olduğunu söyledi.

Aksal, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade ederek, "Demokrasinin ilk halkasıdır muhtarlarımız. Devletle halk arasında köprü görevi görmektedir. Muhtarlarla hep birlikte devlete hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da muhtarlık kurumunun önemine değindi.

Muhtarlığın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Akalın, "Muhtarlık benim için çok önemli. Dedem muhtardı, sonra dayım muhtar oldu. Muhtarların neler çektiklerini ve nasıl çalıştıklarını çok iyi bilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta da Edirne'de düzenlenen toplantıda muhtarlık kurumunun önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Delibalta, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade ederek, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiklerini söyledi.

Edirne'nin tarihi ve kültürel önemine değinen Delibalta, Türkiye'nin dört bir yanından gelen muhtarlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Turan horona katıldı

Programa il protokolü ve Türkiye'nin 45 ilinden 600 muhtar katıldı.

Bazı muhtarların yöresel kıyafetleriyle katıldığı programın çıkışında kemençeyle horon oynayan muhtarlara Bakan Yardımcısı Turan da eşlik etti.