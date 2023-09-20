İBB'nin düzenlediği Memleket Buluşmaları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde düzenlenen Memleket Buluşmaları, Anadolu'nun dört bir köşesinden lezzetleri İstanbul'a taşıyor. İlk olarak Hatay ile başlayacak olan etkinlik, Türkiye'nin farklı lezzetlerini ve kadim Anadolu kültürünün zenginliklerini İstanbullularla buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde düzenlenen "Memleket Buluşmaları" yarın Yenikapı'da başlıyor. Anadolu'nun dört bir köşesinden lezzetler İstanbul'a taşınacak. İstanbulluların ilgiyle takip ettiği buluşmalar, İBB'nin deprem felaketinin ardından yeniden ayağa kaldırmak için seferber olduğu Hatay'la başlayacak. Kadim mutfağın en özel zenginliklerini tatmak isteyenler 24 Eylül'e kadar Yenikapı Etkinlik Alanı'na gidebilecek.

Anadolu'nun farklı lezzetlerini tatmak isteyenler ve memleket özlemini gidermek isteyenler için Yenikapı Memleket Buluşmaları yarın başlayacak. Türkiye'nin dünyaya nam salmış lezzetleri ve kadim Anadolu kültürünün zenginlikleri İstanbullularla buluşacak. Künefen içli köfteye, kuymaktan pideye damakta iz bırakan pek çok lezzeti Yenikapı'daki etkinlik alanında tatmak mümkün olacak.

Tezgahları gezenler el işçiliğinin nadide ürünleriyle karşılaşacak. 21-24 Eylül'de Hatay ile başlayacak Yenikapı Memleket Buluşmaları'nın takvimi ise şöyle:

Yenikapı Memleket Buluşmaları Takvimi:

Hatay: 21-24 Eylül

Gaziantep: 28 Eylül-1 Ekim

Kastamonu: 5-8 Ekim

Malatya: 12-15 Ekim

Sivas: 19-22 Ekim

Elazığ: 26- 29 Ekim

Trabzon: 2-5 Kasım

Ordu: 16-19 Kasım