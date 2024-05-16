İBB Meclisinde Özel Halk Otobüslerinin Hak Edişleri Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, özel halk otobüslerinin 3 ay gecikmeli aldığı hak edişleri tartışıldı.

İBB Meclisi mayıs ayı dördüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Gündem dışı konuşma için söz alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, dün İBB binasının önünde hoş olmayan bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

İstanbul'da ulaşımın büyük yükünü çeken ve milyonlarca insanı bir yerden bir yere ulaştıran yaklaşık 3 bin civarındaki halk otobüsünü temsilen bir grup otobüs esnafının, belediyenin önünde eylem yaptığını belirten Çağlayan, "Katılımcılarla konuştuk, taleplerini aldık. Günümüzün ekonomik şartlarına, zamlara ve giderlere baktığımızda özel halk otobüsü esnafımızın, belediyedeki alacağı olan yaklaşık 4 milyar lira hak edişin, esnafımızın hakikaten belini büktüğünü ve ciddi bir sıkıntı çektiklerini onlarla paylaştık." diye konuştu.

Esnafın, geçen seneden kalan fark ödemelerinin dün eylem sırasında ya da onun öncesinde yatırıldığını anlatan Çağlayan, "Şubat, mart, nisan 2024 dönemlerinin hala ödenmemiş olması, esnafımızı iyice sıkıntıya sokmuş. Esnaf temsilcilerimizin, kooperatif ile belediyemizin ilgili birimleriyle görüşmeler yaptığını, muhatap bulmakta sorun yaşamadıklarını ama antant kaldıkları şartların yerine getirilmediğini ifade ediyorlar." şeklinde konuştu.

Çağlayan, İBB yetkililerinin bu konuyla acilen ilgilenip esnafın mağduriyetini gidermesi gerektiğini belirtti.

"12 eylem daha yapsalar borçlarını kapatmış olurlar"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, özel halk otobüslerinin hak ediş konusunun bir süredir tartışıldığını ve esnafın yaklaşık 4 milyarın üzerinde alacağı olduğunu söyledi.

Otobüs başına 1 milyon 250 bin lira civarında alacak olduğunu dile getiren Türkyılmaz, "Dün Saraçhane'de yapmış oldukları eylem sonrasında hesaplarına 95'er bin lira zannediyorum ödeme yapıldı. Bu demektir ki 12 eylem daha yapsalar borçlarını kapatmış olurlar ama onları bence yormayalım. Bugün 1 milyarlık bir borçlanma yetkisi veriyoruz İETT'ye. Bir an önce halk otobüslerinin alacaklarının ödenmesi ve İstanbulluların, bu durumdan en az zararı görmesi konusunda sizi hassasiyete davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ödemelerde bir aksama var, bize o konuda destek olun dediler"

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, özel halk otobüsü esnafının yapmış olduğu eylemden sonra paralarının hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Esnafın, araç içi güvenlik kameralarının bulunmasından hayatın ve akaryakıt fiyatlarının pahalılığına kadar sözler söylediğini dile getiren Özcan, "Bir sigorta poliçesinin pahalılığına, bu hayatın çok pahalı olması sebebiyle de giderlerin çok arttığından bahsettiler. Malum bu hayat pahalılığının sebebi de belli." ifadelerini kullandı.

Esnafın, ÖTİS sisteminden memnun ve devamından yana olduğunu anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"(Esnaf) Ödemelerde bir aksama var, bize o konuda destek olun dediler. Biz de aldık, kabul ettik, dinledik. Her ay da düzenli olarak belli miktarda para yatırılır. Ancak tabii ki şikayetler de başımızın üstünde; dinledik, kabul ettik."

"Mağduriyetlerin süratle giderilmesi öyle gevşek ya da keyfi bir durum değil"

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, esnafın geçen seneki ödemelerinin, eylemden önce değil, aynı gün içinde yattığını ifade etti.

Çağlayan, şunları kaydetti:

"İş olsun, spor olsun diye bir eylem yapmadı o esnaf. O esnafın eylem gerekçesi, genel hayat pahalılığı ya da malzeme, ekipman pahalılığı değildir. Belediyemizden talep ettikleri hak edişlerinin yerine getirilmesi içindir. Burada yaklaşık üç veya dört ay gibi bir gecikmeye şu anda muhataplar. Halk otobüsü esnafının mağduriyetinin süratle giderilmesi öyle gevşek ya da keyfi bir durum değil."