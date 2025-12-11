İBB Meclisinde hurdaya ayrılan İSBİKE bisikletleri tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, 2023'ten bu yana çalışmayan İSBİKE bisikletlerinin hurdaya ayrılması konusu tartışıldı.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İSBİKE bisikletlerinin hurdaya ayrılması konusuna değindi.

AK Parti döneminde 2017'de uygulamaya alınan İSBİKE Paylaşımlı Bisiklet Sistemi'nin kuruluş ve işleyişini anlatan Aksu, CHP'li İBB yönetiminin sistemi yönetemeyerek bisikletleri hurdaya çıkardığını dile getirdi.

İBB yönetiminin 2019'da CHP'ye geçmesinin ardından işleyen sistemin aksadığını, bisikletlerin bakım ve onarımlarının yapılmadığını ifade eden Aksu, şunları söyledi:

"2020-2021-2022 yıllarında yönetim zafiyetinden dolayı her yıl yüzlerce bisiklet çöpe atılıyor. 2023 yılına gelindiğinde koskoca İBB pes ediyor. Biz bu bisikletlerin işletmesini yapamıyoruz diyerek, bisikletleri toplamaya karar vererek bir açıklama yapıyor. Açıklamasında bisikletlerin bakım onarımlarını yaparak uygulamaya devam edeceklerini söylüyorlar. Aradan geçen yaklaşık 2,5 yılda tamir bakım ve onarımları yapılmayan 3 bin bisikletten elde sadece 1100 tane kalıyor. Onları da geçtiğimiz günlerde milletin gözünün içine baka baka ezip, kırarak hurdaya attılar."

Aksu, CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan'ın pazartesi günü verdikleri soru önergesine ilişkin verdiği cevapta, 2017 yılında bir bisikletin 30 bin liraya alındığını, o dönemde bir arabanın 45 bin lira olduğunu ve neredeyse bir araba fiyatına bir bisiklet alındığını ifade ettiğini aktardı.

Özcan'ın açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını belirten Aksu, şöyle konuştu:

"2017 yılında İSBİKE Paylaşımlı Bisiklet Sistemi için yüklenici firmayla anlaşılan tutar Sayın Sözcü'nün dediği gibi 91 milyon değil, 36 milyon 111 bin lira. Bu sistemde, her birinde GPSR sistemi ve devre kartı bulunan, kilit sistemi olan, endüstriyel gövdeye sahip 3 bin adet bisiklet var. Her birinde -25 dereceye dayanıklı, dokunmatik ekrana sahip, kredi kartlarına uygun pos sistemi bulunan 300 adet kiosk var. Toplam 900 kamera ve 4 bin 500 adet akıllı park var. Belediyeye koskoca bir bisiklet sistemi kurmak, Haşim İşcan geçidindeki bisikletçiler çarşısından bisiklet almaya benzemiyor."

Dünyanın farklı ülkelerindeki bisiklet sistemlerinden örnekler veren Aksu, sistemin iptal edilip bisikletlerin hurdaya ayrılmasında zafiyeti bulunan ve kamu zararına yol açan sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

"Eski sistemin başarısızlığını gördüğümüz için yeni sistemi tercih ettik"

Aksu'ya yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Özcan, fiyatın KDV dahil 91 milyon lira olduğunu savunarak, bisiklet sisteminin kullanışlı ve sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Bisiklet duraklarının kaldırılacağını dile getiren Özcan, "Bisikletlerle beraber o durakların hepsi sökülecek. Yeni sistemde buna ihtiyaç da yok. Milletin parasını çöp ettiğinizi kabul edin. Biz eski sistemin başarısızlığını gördüğümüz için yeni sistemi tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Aksu ise ihaleyi 76 milyona alan İSPARK'ın 36 milyon liraya taşerona devrettiğini aktararak, işletmeyle ilgili olası bakım ve masrafların da İSPARK'a ait olduğunu aktardı.

İBB yönetiminin 23 milyon liraya bakım işini farklı bir firmaya verdiğini ifade eden Aksu, "O yandaş firma İstanbullunun 23 milyonunu iç, bisikletleri de çöp ediyor. İki sene sonra sistemi kuran bisiklet firmasına 'Gelin şurayı düzeltin.' deniyor. Firma ise 'Bunları çöp etmişsiniz.' deyip kabul etmiyor." diye konuştu.

"Bir yönetmeliğini dahi yapamadınız"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da İBB yönetiminin süreci yönetemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2023'te 5 bin bisiklet ihalesi yaptınız. Toplam 300 milyon lira. Bugün bu sistem verimsiz diyorsunuz ama o gün neden böyle bir ihaleye çıktınız. Rekabet olmadığı için ihale iptal oldu. Bunun üzerinden hesap yapsak, bir bisiklet 60 bin liraya geliyor. Biz akıllı bisiklet sistemi için meclise dört defa yönetmelik getirdik. Bir yönetmeliğini dahi yapamadınız. Bu meseleden kaçmak için de 2017'deki garip bir hesap üzerinden bizi suçlamaya çalışıyorsunuz."

Gruplar arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine meclis oturumuna ara verildi. Aranın ardından oturum kaldığı yerden devam etti.