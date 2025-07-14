İBB Meclisi'nde KİPTAŞ Usulsüzlük İddiaları Gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB iştiraki KİPTAŞ'taki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Hakan Cenk Gündoğdu, İBB'nin deprem riskine karşı yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarının uygulayıcı kurumu olan KİPTAŞ ile ilgili sorular soracağını ve bu sorulara kuruma karşı kamuoyu güveninin sağlanması adına cevap verilmesinin elzem olduğunu söyledi.

"2019 yılından bu yana KİPTAŞ tarafından yürütülen projelerde sözleşme vadelerinin tek taraflı değiştirildiği, borcunu ödeyemeyen vatandaşların dairelerinin geri alınıp cezai kesintilerle paralarının iade edildiği doğru mudur?" sorusunu yönelten Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Daire alımlarında gayriresmi komisyon ya da kayıt dışı ödeme alındığı iddiaları KİPTAŞ bünyesinde denetim altına alınmış mıdır? Bu yönde başlatılmış bir idari veya adli soruşturma var mıdır? KİPTAŞ'tan daire veya ticari alan aldığı öne sürülen şirketlerin, KİPTAŞ veya diğer iştiraklerle ticari bağı bulunmakta mıdır? 2019 sonrası KİPTAŞ, İSTON veya İSTAÇ üzerinden aynı kişi ya da grupların kontrolündeki şirketlere sistematik iş verilmesi söz konusu olmuş mudur? Olmuşsa bu şirketlere verilen işlerin toplam bedeli ne kadardır? KİPTAŞ bünyesinde çalışan veya görev yapmış bazı yöneticilere araç, arsa, nakit vb. menfaatler sağlandığı yönündeki iddialar hakkında başlatılmış herhangi bir iç soruşturma bulunmakta mıdır?"

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.